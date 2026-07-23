Ночная атака на Одессу: повреждена инфраструктура и жилые дома
Очередной российский удар привел к разрушению гражданских объектов в Одессе. К счастью, благодаря эффективной работе защитников удалось избежать жертв.
О последствиях ночной атаки сообщили представители местных властей.
Что известно об атаке?
Почти всю ночь Одесса находилась под вражеским обстрелом, а горожане вновь провели несколько часов в напряжении из-за воздушной тревоги.
Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что удар пришелся по городской инфраструктуре и жилым домам.
В результате вражеских действий в городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, ударная волна и обломки повредили несколько легковых автомобилей, помещение одного из офисных центров, а также выбили окна в ряде частных жилых домов.
Лысак поблагодарил украинские Силы обороны за защиту города и его жителей. "Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности", – подчеркнул он в обращении к горожанам.
Напомним и о предварительных атаках на украинские города. Российские войска днем 22 июля атаковали Запорожье беспилотниками, попав по гражданскому предприятию. Известно не менее трех пострадавших – 33-летняя женщина и мужчины в возрасте 25 и 41 год.
Также оккупанты ударили дронами по Чернигову, где зафиксировали попадание. В тот же день россияне атаковали жилой дом в селе Чайки Бучанского района Киевской области. В результате удара пострадали 5 человек, среди них трое детей.