Ночная атака на Одессу: повреждена инфраструктура и жилые дома

Очередной российский удар привел к разрушению гражданских объектов в Одессе. К счастью, благодаря эффективной работе защитников удалось избежать жертв.

О последствиях ночной атаки сообщили представители местных властей.

Что известно об атаке?

Почти всю ночь Одесса находилась под вражеским обстрелом, а горожане вновь провели несколько часов в напряжении из-за воздушной тревоги.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что удар пришелся по городской инфраструктуре и жилым домам.

В результате вражеских действий в городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, ударная волна и обломки повредили несколько легковых автомобилей, помещение одного из офисных центров, а также выбили окна в ряде частных жилых домов.

Лысак поблагодарил украинские Силы обороны за защиту города и его жителей. "Прошу всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности", – подчеркнул он в обращении к горожанам.

Напомним и о предварительных атаках на украинские города. Российские войска днем ​​22 июля атаковали Запорожье беспилотниками, попав по гражданскому предприятию. Известно не менее трех пострадавших – 33-летняя женщина и мужчины в возрасте 25 и 41 год.

Также оккупанты ударили дронами по Чернигову, где зафиксировали попадание. В тот же день россияне атаковали жилой дом в селе Чайки Бучанского района Киевской области. В результате удара пострадали 5 человек, среди них трое детей.