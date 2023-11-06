Ночная атака на Одессу: пострадали 5 человек, поврежден музей

Оккупанты поздно вечером снова выпустили в сторону Украины дроны-камикадзе и ракеты. В частности, под ударом захватчиков оказалась Одесса.

В результате атаки России на Одессу в ночь с 5 на 6 ноября есть пострадавшие. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о пострадавших

Кипер сообщил о 5 пострадавших.

Пять человек получили ранения в результате ночной атаки оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения,

– написал он.

Глава Одесской ОВА заявил, что всех этих людей госпитализировали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Что известно о взрывах

Вечером в Одесской области объявили воздушную тревогу. Через несколько минут жители Одессы услышали звуки взрывов. После этого были слышны повторные взрывы.

Олег Кипер призвал людей находиться в безопасных местах к отбою. Также он просил их не снимать работу нашей ПВО.

Спустя некоторое время некоторые блогеры телеграм-каналы и СМИ стали распространять кадры с места прилетов. Впоследствии некоторые медиа их удалили. Воздушная тревога в этот момент все еще продолжалась.

После этого глава Одесской ОВА обратился с еще одним призывом.

Обращаюсь к администраторам телеграм-каналов, блогерам и любителям попиариться на прилетах: Не публикуйте последствия вражеских атак до отбоя!

– подчеркнул он.

Кипер призвал не помогать российским захватчикам.

Оккупанты повредили музей и не только

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил Суспильному, что художественный музей получил серьезные повреждения из-за российской атаки.

Немного туда, немного сюда и могли бы лишиться многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло,

– сказал он.

Повреждения в художественном музее: видео "Одесса. Официально"



Мэр заявил, что утром районная администрация будет помогать людям, чьи дома были повреждены из-за атаки России. Будут оформлять документы для оказания помощи всем пострадавшим. Поврежденную кровлю жилого дома обследуют и восстановят. Труханов заявил, что также получил повреждения водопровод высокого давления. По его словам, ситуация не простая, но контролируемая.