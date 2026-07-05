В ночь на 5 июля (начиная с 18:00 предыдущего дня) российские оккупационные войска провели очередную масштабную атаку. Как сообщили в Telegram-канале "Воздушные силы", захватчики применили широкий спектр вооружений, пытаясь перегрузить нашу систему противовоздушной обороны.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину, в Днепре прогремел взрыв: каким городам грозит опасность

Как отработала ПВО?

Для этого удара враг задействовал одну противорадиолокационную ракету Х-31, выпущенную из акватории Черного моря, и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, которые летели из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, оккупанты запустили 125 ударных беспилотников. Среди них были как дроны типа Shahed (в частности, реактивные модификации), так и БПЛА "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись из российских городов Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Донецка и мыса Гвардейское в Крыму.

Отбиванием массированного воздушного нападения занимались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженным действиям по состоянию на 08:00 удалось сбить и подавить 112 вражеских беспилотников различных типов в северных, южных и восточных областях страны.

Также защитники ликвидировали три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а ракета Х-31 не достигла своей цели.

Несмотря на успешную работу защитников, зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА в трех точках. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще в восьми точках.