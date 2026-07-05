У ніч на 5 липня (починаючи з 18:00 попереднього дня) російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну атаку. Як повідомили у телеграм-каналі Повітряні сили, загарбники застосували широкий спектр озброєння, намагаючись перевантажити нашу систему протиповітряної оборони.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну, у Дніпрі пролунав вибух: для яких міст є загроза

Як відпрацювала ППО?

Для цього удару ворог задіяв одну протирадіолокаційну ракету Х-31, випущену з акваторії Чорного моря, та три керовані авіаційні ракети Х-59/69, які летіли з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

Крім того, окупанти запустили 125 ударних безпілотників. Серед них були як дрони типу Shahed (зокрема реактивні модифікації), так і БпЛА "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з російських міст Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Донецька та мису Гвардійське в Криму.

Відбиттям масованого повітряного нападу займалися зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Завдяки їхнім злагодженим діям станом на 08:00 вдалося збити та подавити 112 ворожих безпілотників різних типів у північних, південних та східних областях країни.

Також захисники ліквідували три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а Х-31 не досягла своєї цілі.

Попри успішну роботу оборонців, зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на трьох локаціях. Окрім цього, уламки збитих безпілотників упали на ще восьми локаціях.