Все в "лучших" традициях сатаны, – Садовый о пятой за неделю атаке Одессы

За эту неделю российский враг в пятый раз атаковал Одесщину. На это отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый.

Садовый назвал очередную атаку – традициями сатаны. К тому же мэр Львова поддержал одесситов.

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Реакция Садового на атаку Одессы

В ночь на воскресенье российская ракета попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе. Все в "лучших" традициях сатаны,

– написал городской голова.

Он отметил, что во время обстрела в соборе находился охранник и семинарист, который сегодня должен был отправлять воскресную службу. К счастью, они остались живы. Однако святыня испытала колоссальные разрушения.

"В 2023 году этот собор был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уже пятая за эту неделю масштабная атака на Одессу. Держитесь, родные", – подчеркнул Садовый.

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