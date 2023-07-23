Все в "лучших" традициях сатаны, – Садовый о пятой за неделю атаке Одессы
Источник:Андрей Садовый
За эту неделю российский враг в пятый раз атаковал Одесщину. На это отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый.
Садовый назвал очередную атаку – традициями сатаны. К тому же мэр Львова поддержал одесситов.
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Реакция Садового на атаку Одессы
В ночь на воскресенье российская ракета попала в Спасо-Преображенский собор в Одессе. Все в "лучших" традициях сатаны,
– написал городской голова.
Он отметил, что во время обстрела в соборе находился охранник и семинарист, который сегодня должен был отправлять воскресную службу. К счастью, они остались живы. Однако святыня испытала колоссальные разрушения.
"В 2023 году этот собор был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уже пятая за эту неделю масштабная атака на Одессу. Держитесь, родные", – подчеркнул Садовый.
Ночной удар по Одессе 23 июля: что известно
- Ночью 23 июля в Одессу россияне применили 19 ракет разных типов : 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 9 воздушных целей: 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
- Кстати, в результате атаки зафиксировано попадание по Спасо-Преображенскому собору.
- На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что никакого оправдания русскому злу не будет.
- В Одессе – 19 раненых, 1 погибший. Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов.
- В поврежденном Доме ученых в Одессе выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель. К сожалению, от взрыва погиб охранник ресторана, расположенного на летней территории.
- По словам Натальи Гуменюк, воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными. Враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.