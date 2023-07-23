Садовий назвав чергову атаку – традиціями сатани. До того ж мер Львова підтримав одеситів.
Важливо Обов'язково буде відповідь російським терористам, – Зеленський відреагував на удар по Одесі
Реакція Садового на атаку Одеси
У ніч на неділю російська ракета влучила у Спасо-Преображенський собор в Одесі. Все у "кращих" традиціях сатани,
– написав міський голова.
Він зазначив, що під час обстрілу в соборі перебував охоронець та семінарист, який сьогодні мав відправляти недільну службу. На щастя, вони залишились живі. Однак святиня зазнала колосальних руйнувань.
"У 2023 році цей собор було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це вже пʼята за цей тиждень масштабна атака на Одесу. Тримайтесь, рідні", – наголосив Садовий.
Нічний удар по Одесі 23 липня: що відомо
- Вночі 23 липня на Одесу росіяни застосували 19 ракет різних типів: 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
- Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 повітряних цілей: 4 крилаті ракети морського базування "Калібр"; 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".
- До речі, внаслідок атаки зафіксовано влучання по Спасо-Преображенському собору.
- На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Український лідер зазначив, що жодного виправдання російському злу не буде.
- В Одесі – 19 поранених людей, 1 загиблий. Зруйновані 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинків.
- У пошкодженому Будинку вчених в Одесі вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.
- За словами Наталії Гуменюк, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними. Ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.