Садовий назвав чергову атаку – традиціями сатани. До того ж мер Львова підтримав одеситів.

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Реакція Садового на атаку Одеси

У ніч на неділю російська ракета влучила у Спасо-Преображенський собор в Одесі. Все у "кращих" традиціях сатани,

– написав міський голова.

Він зазначив, що під час обстрілу в соборі перебував охоронець та семінарист, який сьогодні мав відправляти недільну службу. На щастя, вони залишились живі. Однак святиня зазнала колосальних руйнувань.

"У 2023 році цей собор було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це вже пʼята за цей тиждень масштабна атака на Одесу. Тримайтесь, рідні", – наголосив Садовий.

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