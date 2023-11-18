Ночная атака "Шахедами": враг повредил инфраструктурные здания на Черниговщине
Источник:ОК "Север"
Россия в ночь на 18 ноября атаковала Украину дронами типа "Шахед". Оккупанты повредили инфраструктурные здания в Черниговской области.
Военные еще уточняют последствия атаки противника. Однако известно, что россияне "Шахедами" попали в объекты инфраструктуры в Одесской и Запорожской области.
Смотрите также Из-за обстрелов без света более 400 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме 17 ноября
Какие последствия атаки по Черниговской области
Российские оккупанты ночью атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства Воздушных Сил ВСУ отразили атаки врага.
В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована,
– заявили военные.
Они также добавили, что уточняют информацию о последствиях террористической атаки врага.
Россия массированно атаковала Украину "Шахедами"
- Российские оккупанты в ночь на 18 ноября выпустили по Украине 38 дронов-камикадзе типа "Шахед" с северного и юго-восточного направлений – то есть из Курской области и Приморско-Ахтарска.
- Наши военные сумели сбить 29 вражеских дронов. Они были ликвидированы с помощью авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
- В Киевской городской военной администрации рассказали, что на подлете к Киеву сбили все вражеские дроны – ориентировочно 10 единиц. Кроме того, ПВО работала в Хмельницкой области.
- В Запорожье военные сбили 4 из 8 беспилотников. К сожалению, там в результате атаки произошел пожар на объектах инфраструктуры.
- В Одесской области враги также попали в объект энергетической инфраструктуры. Там загорелся пожар, ранен гражданский работник предприятия.