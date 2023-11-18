Ночная атака "Шахедами": враг повредил инфраструктурные здания на Черниговщине

Россия в ночь на 18 ноября атаковала Украину дронами типа "Шахед". Оккупанты повредили инфраструктурные здания в Черниговской области.

Военные еще уточняют последствия атаки противника. Однако известно, что россияне "Шахедами" попали в объекты инфраструктуры в Одесской и Запорожской области.

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Какие последствия атаки по Черниговской области

Российские оккупанты ночью атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства Воздушных Сил ВСУ отразили атаки врага.

В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована,

– заявили военные.

Они также добавили, что уточняют информацию о последствиях террористической атаки врага.

Россия массированно атаковала Украину "Шахедами"