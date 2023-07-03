Ночная атака "Шахедами": сколько целей сбили и какие регионы атаковал враг
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 3 июля российские террористы снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Враг запустил около двух десятков "Шахедов".
Оккупанты атаковали наше государство ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. В общей сложности запустили 17 БПЛА.
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Сколько дронов сбили этой ночью
Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях Украины.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131",
– отметили в Воздушных силах.
Остальные "Шахеды" не достигли своих целей. По предварительным данным, обошлось без потерь.
Советуем узнать ВСУ освободили Ровнополь и продвинулись под Бахмутом: карта боевых действий за неделюОбратите внимание! За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил осуществила десятки самолето-вылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.
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Что известно об очередной ночной атаке России
- Заметим, что тревога в ряде областей прозвучала еще в полночь. Позже она распространилась дальше.
- В целом в сети сообщали о звуках взрывов в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.
- Александр Вилкул сообщил, что в Криворожском районе сбили один вражеский беспилотник.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ночью 3 июля в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных дрона "Shahed-136/131", а в течение дня 2 июля – один ударный беспилотник "Ланцет".
- Напомним, что террористы атаковали наше государство и вчера. Ночью воскресенья, 2 июля, оккупационные войска запустили на мирные населенные пункты ракеты и дроны-камикадзе. В общей сложности более десятка воздушных целей.
- Украинские защитники отработали отлично. Так, наша противовоздушная оборона сбила все 8 "Шахедов" и три "Калибра".