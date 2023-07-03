Ночная атака "Шахедами": сколько целей сбили и какие регионы атаковал враг

Ночью 3 июля российские террористы снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Враг запустил около двух десятков "Шахедов".

Оккупанты атаковали наше государство ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. В общей сложности запустили 17 БПЛА.

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Сколько дронов сбили этой ночью

Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях Украины.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131",

– отметили в Воздушных силах.

Остальные "Шахеды" не достигли своих целей. По предварительным данным, обошлось без потерь.

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За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил осуществила десятки самолето-вылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

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Что известно об очередной ночной атаке России