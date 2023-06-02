Эпицентр снова Киев: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки Украины
2 июня российские захватчики снова атаковали Украину. В Воздушных силах уже рассказали предварительные данные после ночного обстрела.
Эпицентром атаки снова был Киев. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Россия 17 раз атаковала Киев в мае: чем оккупанты били по столице и как изменилась тактика
Детали ночной атаки Украины
По словам Игната, предварительно известно о сбитии 15 крылатых ракет и 21 беспилотника. Официальная информация будет позже.
Так, крылатые ракеты летели из Каспия около 3 часов ночи. Дроны летели с Юга, используя рельеф местности.
ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевщина. Предварительно, все цели были сбиты, ждем официальные данные,
– подчеркнул Игнат.
Дроновая и ракетная атака Украины: все, что известно
- 2 июня Киев атаковали дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
- В воздушном пространстве над Киевом и вокруг столицы силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.
- В КГВА рассказали, что после проверки информация о якобы падении ракетных обломков и их возгорании не подтвердилась.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что, предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА "Shahed". К счастью, все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. В настоящее время вся информация уточняется.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен вражеский ударный БПЛА "Shahed-136".
- Кстати, ночью 1 июня в Киев летело 10 ракет, 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". К счастью, ПВО уничтожила все воздушные цели.
- Однако, к сожалению, погибли 3 человека, 10 были ранены. Среди жертв – ребенок.