Россия использовала весь спектр ракет, – полковник ВСУ о ночной атаке

Россияне в очередной раз буквально забросали украинцев ракетами в ночь на 9 марта. На этот раз они попробовали новенькую тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, такие действия России – свидетельство желания геноцида украинского народа.

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Ракеты Х-101 и Х-155

Роман Свитан объяснил, что всего по территории Украины было выпущено 48 ракет.

Ракетная атака сегодня была масштабной, то есть с использованием практически всего спектра ракетного вооружения, которое есть у россиян,

– отметил он.

Свитан рассказал, что россияне выпустили 28 ракет Х-101 и Х-155.

"Х-101 и Х-155 – это примерно однотипные ракеты, которые идут прямо по разным маршрутам, высотам", – отметил он.

По его словам, несмотря на то, что боевая часть такой ракеты достигает полтонны, ее легко сбивать. Потому это хорошая цель для украинской системы ПВО.

Если маршрут покрывается через площадь, покрываемую нашей системой ПВО, то они практически с 90% гарантией сбиваются эти ракеты,

– добавил он.

Военный эксперт подчеркнул, что такая крылатая ракета имеет маленькую площадь рассеивания, то есть она хорошо видна на локаторах.

Роман Свитан объяснил, почему ночная атака ракетами в ночь на 9 ракета была самой массовой: смотрите видео

Крылатые ракеты "Калибр"

Роман Свитан отметил, что также враг для ночной атаки использовал 20 "Калибров" морского базирования. Их дальность составляет около 2 тысяч километров.

Однако такие крылатые ракеты тоже сбивает наша система ПВО.

48 ракет – это примерно то количество ракет, которое россияне производят в месяц,

– подчеркнул он.

По его мнению, с учетом того, что предпоследняя ракетная атака была 16 февраля, примерно за месяц россиянам удалось собрать почти полсотни ракет и запустить по территории Украины.

Ракеты Х-22 и "Кинжалы"

Военный эксперт рассказал, что кроме 48 ракет по территории Украины были запущены еще 6 ракет Х-22, которые пока, к сожалению, ВСУ не могут сбивать.

"Это сверхзвуковые скоростные ракеты. Они выполнили свою задачу", – отметил он.

К тому же россияне использовали еще и "Кинжалы", сброшенные с МиГ-31. Так что можно считать это еще и первой массовой атакой "Кинжалами".

Геноцидная атака

Роман Свитан объяснил, что до этого россияне пробовали механизм точечных ударов, механизм парных атак, когда идут одновременные запуски дронов Shahed и ракет.

Но сегодняшняя атака – это чисто геноцидная атака,

– убежден он.

По его мнению, это еще и политическая атака. Впрочем, россияне тщетно надеются, что таким образом добьются успеха.

По словам военного эксперта, точечно они бы, возможно, больше бы имели военного успеха, чем прибегая к такого рода атакам.

Что известно о массированной ракетной атаке 9 марта