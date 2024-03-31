Ночной массированный удар по Украине: сколько ракет сбила ПВО

Российские захватчики в очередной раз атаковали нашу страну разными средствами воздушного поражения. Работа сил ПВО длилась несколько часов.

Свою атаку враг традиционно начал вечером с запусков "Шахедов", а продолжил утренними ударами ракет.

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Чем били оккупанты

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 31 марта россияне запустили 11 ударных "Шахедов" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и Крыма.

Известно, что большая часть дронов атаковала южные регионы, в частности, энергетическую инфраструктуру Одесской области и промышленность Херсонщины.

Как сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, во время отражения дронового удара оккупанты запустили по Херсонской области две ракеты – баллистическую "Искандер-М" с территории Крыма и управляемую авиационную Х-59 с временно оккупированной территории Запорожья. К счастью, обе ракеты целей не достигли и упали на открытой местности.

На рассвете противник совершил запуски 14 крылатых ракет из самолетов стратегической авиации Ту-95МС в районе Саратовской области.

Как отработала ПВО

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БПЛА.

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