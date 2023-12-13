Ночной обстрел Киева: кадры из столицы после атаки врага
Источник:Ігор Клименко
В результате атаки врага на Киев 13 декабря зафиксирован десяток повреждений. Спасатели оперативно устраняют последствия. В сети появились кадры из столицы после атаки.
Фото и видео из столицы обнародовал министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, спасатели продолжают работать на местах падения обломков ракет.
Смотрите также В результате ракетной атаки на Киев пострадали более полусотни человек: среди них дети
Спасатели эвакуировали киевлян
По данным МВД, в Днепровском районе в результате вражеских обстрелов поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на 6 этаже. На момент прибытия пожарных подразделений во дворе дома пылало 8 автомобилей.
Спасены 17 человек
Клименко сообщил, что всего было спасено 17 человек, из которых 5 человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей.
"На безопасное расстояние эвакуировано 25 человек", – добавил министр.
Также, по его словам, повреждения получило здание садика. Изуродован фасад здания, выбиты окна. Внутри находился охранник. Пока его жизни ничего не угрожает.
Людей, которые не смогли выйти самостоятельно, эвакуировали спасатели / Фото ГСЧС
Соответствующие службы продолжают работать
На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные Пункты Несокрушимости. В МВД подчеркнули, что полиция взяла под охрану поврежденную многоэтажку, в том числе для сохранения имущества эвакуированных граждан.
Последствия обстрела столицы ликвидируют: смотрите видео
Главное об атаке на Киев
- В результате ракетных обстрелов на левом берегу Киева горели дома и автомобили, есть пострадавшие.
- Враг применил баллистическое вооружение, но все ракеты уничтожены.
- Известно о многочисленных повреждениях в результате падения обломков ракет по меньшей мере в трех районах Киева.