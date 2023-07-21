Ночная ракетная атака Одесщины: Гуменюк рассказала, что сгорело на поврежденном предприятии

Юг остается в приоритете российских оккупантов. Так, ночью 21 июля враг нанес еще одну атаку.

Эта ночная атака была легче по значимости, но довольно разрушительной по значению. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, ночью оккупанты выпустили ракеты типа "Калибр" из Черного моря. К сожалению, 2 ракеты сразу попали в агропредприятие – фактически в склады.

Гуменюк рассказала, что когда спасатели начали тушить пожар, то снова раздался сигнал воздушной тревоги и следующая волна из одной ракеты попала еще раз в то же предприятие, повредив и сельскохозяйственную технику, и спасательную.

К счастью, спасатели были в укрытии и не пострадали. Однако есть 2 пострадавших в населенном пункте, где ударной волной разрушены и повреждены несколько зданий вокруг этого объекта,

– отметила она.

Гуменюк добавила, что в самом агропредприятии сгорело около 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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