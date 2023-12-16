Ночью "Шахеды" летели с трех направлений: все ли удалось сбить

В ночь на 16 декабря оккупанты атаковали Украину "Шахедами". По вражеским дронам отработала противовоздушная оборона.

Российские захватчики запустили по Украине более трех десятков "Шахедов". Силы ПВО сбили почти все.

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Сколько "Шахедов" сбили ночью

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Российские захватчики применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.

К отбитию воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Российские дроны уничтожены в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

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Ночью сбили 30 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

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