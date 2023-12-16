Ночью "Шахеды" летели с трех направлений: все ли удалось сбить
Источник:Генштаб ВСУ
В ночь на 16 декабря оккупанты атаковали Украину "Шахедами". По вражеским дронам отработала противовоздушная оборона.
Российские захватчики запустили по Украине более трех десятков "Шахедов". Силы ПВО сбили почти все.
К теме Враг хотел ударить по гражданским и военным объектам: сколько "Шахедов" сбили на СевереОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Сколько "Шахедов" сбили ночью
Российские захватчики применили 31 БПЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В Воздушных силах рассказали, что враг атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск.
К отбитию воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Российские дроны уничтожены в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Кстати Ночная атака "Шахедами": все дроны, которые летели на Киев, уничтожены
Что уже известно о последствиях вражеской атаки
- Командующий ООС Сергей Наев сообщил, что в Северной операционной зоне этой ночью враг пытался поразить военные и гражданские объекты "Шахедами" на Киевском и Черниговском направлениях.
- 14 дронов сбили. Из них 8 были поражены мобильными огневыми группами, вооруженными крупнокалиберными пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами и зенитными пушками.
- Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что все БПЛА, которыми оккупанты пытались атаковать столицу, удалось уничтожить. Пострадавших нет.
- Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что поздно вечером на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба уничтожили над Синельниковским районом 2 "Шахеда".
- Обломки упали на здание частного предприятия. Загорелась крыша. Пожар оперативно обуздали спасатели. К счастью, никто не пострадал.
- В Силах обороны Юга сообщили, что в Херсонской области сбили 9 "Шахедов", еще 2 – в Николаевской области, 1 - в Винницкой области.
- Прилетов нет. Обломками сбитых БПЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Пожар уже потушили спасатели. Информация о пострадавших не поступала.