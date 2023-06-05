Угроза полностью не исчерпана: почему россияне прекратили ночные атаки на Киев

Последние двое суток Россия не атаковала Киев. Во время предварительных обстрелов оккупанты потратили большое количество боеприпасов, ракет, дронов. Однако угроза новых атак остается.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров. Он подчеркнул, что россияне потратили много вооружения, но не достигли ни одной военной цели.

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Угроза новых обстрелов остается

Крамаров отметил, что всего Россия выпустила почти 400 дронов Shahed 136. Враг очень истощен, поэтому захватчики не устраивают новых массированных атак по столице.

Сказать, что угроза полностью исчерпана, нельзя. Некоторый запас ракет типа "Искандер-М", "Кинжал", меньший запас крылатых ракет типа "Х-101", "Х-555" и "Калибр" еще остается. В частности, они поднимали самолет А-50У. Это самолет радиолокационного наблюдения и разведки,

– подчеркнул он.

Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты не оставили намерений атаковать Украину. Сейчас россияне достигли критического предела в количестве боеприпасов.

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