Защищали Украину: на войне погибли двое воинов Грузинского легиона

Мир потерял еще двух Героев. Двое бойцов Грузинского легиона погибли во время выполнения боевых задач на войне, которую начала Россия.

О гибели военных сообщили на фейсбук-странице Легиона.

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На фронте погибли бойцы Грузинского национального легиона

В ходе выполнения боевых задач на передовой погибли двое бойцов, которые воевали против российских оккупантов в составе Грузинского национального легиона. Речь идет о Нодаре Насирове и Георгии Гогиашвили.



Погибшие на войне бойцы Грузинского легиона / Фото Грузинский легион

Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!,

– говорится в заметке.

Отдали жизнь за Украину

На фронте погиб военнослужащий и журналист Дмитрий "Перун" Синченко. Трагическое известие сообщила его бывшая жена Елена Синченко 8 марта.

Война унесла жизнь украинского воина Евгения Хоменко. Украинский защитник погиб 1 марта 2024 года в бою за Родину.

Военный Сергей Белый погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области 1 марта 2024 года. Военный героически погиб в день рождения своей жены. У павшего защитника осталась дочь.

также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Героям, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость Украины.