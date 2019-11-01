Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардепов

С 1 ноября в Украине выросли цены на газ для промышленных потребителей. В тестовом режиме заработает проект с электронными удостоверениями водителя и техпаспорта. Стартует работа обновленной Государственной таможенной службы. Изменятся правила регистрации народных депутатов: теперь им не будут платить за прогулы без уважительной причины.

Как эти и другие изменения будут влиять на жизнь украинцев – читайте дальше.

Подорожание газа

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Нафтогаз Украины в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Поэтому газ для промышленных потребителей подорожает на 18,4-19,6%, после чего вырастут и цены для населения.

Нафтогаз предлагает газ по цене от 5 тысяч 861 гривны до 6 тысяч 463 гривен за тысячу кубометров газа (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Е-удостоверения водителя

В ноябре в тестовом режиме заработает проект с электронными водительскими удостоверениями и техпаспортами. Так, украинские водители смогут создавать собственные е-удостоверения и е-технические паспорта с помощью мобильного приложения.

Создать этот электронный образ удостоверения водителя и техпаспорта можно будет только из документов нового образца – пластиковых.

Водительские права и техпаспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-2000-х годах, будут недоступны для оцифровки.

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Полицейский сможет смотреть в Ваше приложение, на Ваши мобильные права онлайн, и не просить уже пластик. Будет QR-код на правах, то есть каждый сможет проверить, действительны ли они. Также полицейский сможет проверить его серию и номер,

– рассказал ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Если полицейскому надо будет изъять у водителя права, то он сможет это сделать у себя на планшете и в приложении водителя. Правоохранителям больше не придется забирать физические права у водителя.

Кстати, так же можно будет проверить технический паспорт на автомобиль.



Электронные водительские права

Приложение "Действие"

В ноябре Министерство цифровой трансформации запустит портал и мобильное приложение "Действие". Благодаря этому можно будет получить в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу:

регистрация или закрытие бизнеса,

помощь при рождении ребенка,

водительские права,

техпаспорт на авто,

идентификационный код,

студенческий билет.

Государственная таможенная служба

С ноября стартует работа обновленной Государственной таможенной службы Украины под руководством Максима Нефедова. До этого таможня работала в рамках Государственной фискальной службы.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявлял, что пока на таможне работают коррупционеры, но со стартом работы новой таможенной службы украинцы почувствуют изменения. В частности, Гончарук ожидает преодоление контрабанды.

Еще в августе Нефедов озвучил главные задачи таможни: почтовые перевозки, перевозки на западной границе и контейнерные перевозки в портах.

Изменения для народных депутатов

1 ноября вступил в силу закон, который меняет правила регистрации народных депутатов в зале Верховной Рады. Отныне, если нардеп в течение месяца пропустил более трети голосований или более половины заседаний комитета, ему не будут выплачивать возмещения, связанные с выполнением депутатских полномочий.

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Прогулы при этом фиксировать станет проще, ведь парламентарии теперь по приходу на работу должны вставлять карточку в электронную систему и нажимать кнопку "за". Так станет известно реальное количество депутатов в сессионном зале.

Отметим, что народных депутатов из-за прогулов будут лишать денег на депутатские полномочия, но зарплату при этом оставлять.

Безвизовые с Доминиканой

С 13 ноября украинцы смогут без виз поехать в Доминиканскую республику. Без визы там можно будет находиться до 90 дней независимо от цели въезда.

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Если срок пребывания будет превышать 90 дней, граждане обеих стран смогут оформлять бесплатные визы.

Доминиканская республика – государство в восточной части острова Гаити, в Карибском море. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.

Изменения в авиарейсах

С 16 ноября авиакомпания МАУ вводит новое расписание авиарейсов на весь зимний сезон 2019/2020. При этом будут отменены несколько маршрутов: в частности в Пекин, Ригу, Минск и Амман.

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Как изменится расписание рейсов МАУ?

Все регулярные рейсы МАУ в Западную Европу будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке с 9:30 до 10:30 и прилетом в Киев в промежутке с 17:30 до 18:30 по местному времени.

Все регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубай, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке с 20:00 до 21:00 и прилетом в Киев в промежутке с 7:30 до 8:45 по местному времени.

Изменения частоты полетов

Ежедневно будут осуществляться полеты между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев – Лондон – Киев и Киев – Вильнюс – Киев. Полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут осуществляться по несколько раз в день.

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МАУ в ноябре вводит изменения в авиарейсах

Внутренние рейсы по Украине

Авиакомпания МАУ будет продолжать регулярные – два раза в день – сообщения между городами Украины, соединяя Киев с Одессой, Харьковом и Львовом, и каждый день – с Днепром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском.

Рейсы на дальние расстояния

В зимний период количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто возрастет с двух до трех в неделю. Также с 16 ноября произойдут изменения в расписании рейсов в Нью-Йорк – вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев – на 16:20. Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в сезоне зима 2019/2020, а затем и до семи в сезоне на лето 2020.

С 16 ноября воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев снижен до 3 еженедельных рейсов.

Что делать пассажирам рейсов, которые подверглись изменениям?

Авиакомпания МАУ предложит пассажирам изменить маршрут при наличии такой возможности или вернет стоимость билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

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Пассажиру необходимо обратиться за помощью сразу, как только он узнает об изменениях в исполнении его рейса. Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) осуществляется по месту приобретения и в валюте оплаты.

Новые рейсы от SkyUp

С 9 ноября украинский лоукостер SkyUp запускает новые авиарейсы между Львовом и французским аэропортом "Париж-Бове". Авиарейсы будут осуществлять два раза в неделю – по средам и субботам.

Перелет со Львова обойдется в 1425 гривен. Стоимость авиабилетов из "Париж-Бове" составляет 1671 гривну.

SkyUp также в ноябре запускает регулярные рейсы в Тель-Авив со Львова и Запорожья. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. С 24 ноября стартуют полеты со Львова, а с 5 декабря – из Запорожья.

Brussels Airlines

Европейская авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину. Поэтому последний рейс Киев – Брюссель состоится 17 ноября.

Стриминговий сервис Apple TV +

1 ноября компания Apple официально запустила свой фирменный стриминговий сервис Apple TV +. За подписку пользователи могут просматривать эксклюзивные сериалы и фильмы.

Сразу же после запуска Apple TV + будут доступны сериалы Helpsters ("Помощники") и Ghostwriter ("Писатель-призрак»). Они рассчитаны на детскую аудиторию. Трейлеры этих сериалов можно увидеть на сайте tv.apple.com.

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Месячная подписка на Apple TV + обойдется пользователям в 4,99 доллара. Это вдвое дешевле, чем подписка конкурента Netflix.

Apple TV + в Украине можно смотреть на всех устройствах Apple – iPhone, iPad, Mac и на приставке Apple TV. Apple TV + также будет доступен на Windows с помощью браузера по ссылке tv.apple.com. Также сервис доступен как приложение на некоторых смарт-телевизорах Samsung и Sony.