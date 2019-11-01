Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів

З 1 листопада в Україні зросли ціни на газ для промислових споживачів. В тестовому режимі запрацює проєкт з електронними посвідченнями водія та техпаспортами. Стартує робота оновленої Державної митної служби. Зміняться правила реєстрації народних депутатів: відтепер їм не платитимуть за прогули без поважної причини.

Як ці та інші зміни впливатимуть на життя українців – читайте далі.

Подорожчання газу

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Нафтогаз України у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Тож газ для промислових споживачів подорожчає на 18,4-19,6%, після чого зростуть і ціни для населення.

Нафтогаз пропонує газ за ціною від 5 тисяч 861 гривні до 6 тисяч 463 гривень за тисячу кубометрів газу (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Е-посвідчення водія

У листопаді в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами. Так, українські водії зможуть створювати власні е-посвідчення та е-технічні паспорти за допомогою мобільного додатка.

Створити цей електронний образ посвідчення водія і техпаспорта можна буде лише із документів нового зразка – пластикових.

Водійські права і техпаспорти радянського зразка, а також заламіновані, які видавалися у 1990-2000-х роках, не будуть доступні для оцифровування.

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Поліцейський зможе дивитись у Ваш додаток, на Ваші мобільні права онлайн, і не просити вже у Вас пластик. Буде QR-код на правах, тобто кожен зможе перевірити, чи вони дійсні. Також поліцейський зможе перевірити його серію та номер,

– розповів раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..

Якщо поліцейському треба буде вилучити у водія права, то він зможе це зробити у себе на планшеті та у додатку водія. Правоохоронцеві більше не доведеться фізочно забирати права у водія.

До речі, так само можна буде перевірити технічний паспорт на автомобіль.



Електронні водійські права

Додаток "Дія"

У листопаді Міністерство цифрової трансформації запустить портал і мобільний додаток "Дія". Завдяки цьому можна буде отримати в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.:

реєстрація чи закриття бізнесу,

допомога при народженні дитини;

водійські права,

техпаспорт на авто,

ідентифікаційний код,

студентський квиток.

Державна митна служба

З листопада стартує робота оновленої Державної митної служби України під керівництвом Максима Нефьодова. До цього митниця працювала в межах Державної фіскальної служби.

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раніше заявляв, що наразі на митниці працюють корупціонери, але зі стартом роботи нової митної служби українці відчують зміни. Зокрема, Гончарук очікує на подолання контрабанди.

Ще в серпні Нефьодов озвучив головні завдання митниці: поштові перевезення, автомобільні перевезення на західному кордоні та контейнерні перевезення в портах.

Зміни для народних депутатів

1 листопада набув чинності закон, який змінює правила реєстрації народних депутатів у залі Верховної Ради. Відтепер, якщо нардеп протягом місяця пропустив понад третину голосувань або більше половини засідань комітету, йому не виплачуватимуть відшкодування, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

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Прогули при цьому фіксувати стане простіше, адже парламентарі тепер по приходу на роботу мають вставляти картку в електронну систему і натискати кнопку "за". Так стане відома реальна кількість депутатів у сесійній залі.

Зазначимо, що народних обранців через прогули позбавлятимуть грошей на депутатські повноваження, але зарплату при цьому залишатимуть.

Безвіз із Домініканою

З 13 листопада українці зможуть без віз поїхати до Домініканської республіки. Без візи там можна буде перебувати до 90 днів незалежно від мети в'їзду.

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Якщо термін перебування перевищуватиме 90 днів, громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи.

Домініканська республіка – держава у східній частині острова Гаїті, що в Карибському морі. Острів входить до складу архіпелагу Великих Антильських островів.

Зміни в авіарейсах

З 16 листопада авіакомпанія МАУ вводить новий розклад авіарейсів на весь зимовий сезон 2019/2020. При цьому будуть скасовані декілька маршрутів: зокрема до Пекіна, Риги, Мінська та Амману.

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Як зміниться розклад рейсів МАУ?

Всі регулярні рейси МАУ до Західної Європи виконуватимуться в денний час з вильотом з Києва у проміжку з 9:30 до 10:30 і прильотом до Києва у проміжку з 17:30 до 18:30 за місцевим часом.

Всі регулярні рейси МАУ до Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана виконуватимуться в нічний час з вильотом з Києва у проміжку з 20:00 до 21:00 і прильотом до Києва у проміжку з 7:30 до 8:45 за місцевим часом.

Зміни частоти польотів

Щоденно здійснюватимуться польоти між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом. Двічі на день виконуватимуться рейси за маршрутами Київ – Лондон – Київ та Київ – Вільнюс – Київ. Польоти до Тель-Авіва, Стамбула та Тбілісі здійснюватимуться по кілька разів на день.

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МАУ у листопаді вводить зміни в авіарейсах

Внутрішні рейси по Україні

Авіакомпанія МАУ продовжуватиме регулярні – двічі на день – сполучення між містами України, з’єднуючи Київ з Одесою, Харковом і Львовом, та щодня – з Дніпром, Херсоном, Чернівцями, Запоріжжям та Івано-Франківськом.

Рейси на далекі відстані

У зимовий період кількість рейсів МАУ між Києвом і Торонто зросте з двох до трьох на тиждень. Також, з 16 листопада відбудуться зміни в розкладі рейсів до Нью-Йорка – виліт з Києва переноситься на 11:30, приліт до Києва – на 16:20. Кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до п’яти в сезоні зима 2019/2020, а потім і до семи в сезоні на літо 2020.

З 16 листопада повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинено, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ знижено до 3 щотижневих рейсів.

Що робити пасажирам рейсів, що зазнали змін?

Авіакомпанія МАУ запропонує пасажирам змінити маршрут за наявності такої можливості або поверне вартість квитка, якщо зміна маршруту є неможливою чи пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу.

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Пасажирові необхідно звернутися за допомогою одразу, як тільки він дізнається про зміни у виконанні його рейсу. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання і в валюті оплати.

Нові рейси від SkyUp

З 9 листопада український лоукостер SkyUp запускає нові авіарейси між Львовом та французьким аеропортом "Париж-Бове". Авіарейси здійснюватимуть двічі на тиждень – щосереди та щосуботи.

Переліт зі Львова обійдеться у 1425 гривень. Вартість авіаквитків з "Парижу-Бове" складає 1671 гривню.

SkyUp також у листопаді запускає регулярні рейси до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя. Рейси виконуватимуться щочетверга та щонеділі. З 24 листопада стартують польоти зі Львова, а з 5 грудня – з Запоріжжя.

Brussels Airlines

Європейська авіакомпанія Brussels Airlines припиняє польоти в Україну. Тож останній рейс Київ – Брюссель відбудеться 17 листопада.

Стрімінговий сервіс Apple TV +

1 листопада компанія Apple офіційно запустила свій фірмовий стрімінговий сервіс Apple TV +. За підписку користувачі можуть переглядати ексклюзивні серіали та фільми.

Відразу ж після запуску Apple TV + будуть доступні серіали Helpsters ("Помічники") і Ghostwriter ("Письменник-привид"). Вони розраховані на дитячу аудиторію. Трейлери цих серіалів можна побачити на сайті tv.apple.com.

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Місячна підписка на Apple TV + обійдеться користувачам у 4,99 долара. Це вдвічі дешевше, ніж підписка конкурента Netflix.

Apple TV + в Україні можна дивитися на всіх пристроях Apple – iPhone, iPad, Mac та на приставці Apple TV. Apple TV+ також буде доступний на Windows за допомогою браузера за посиланням tv.apple.com. Також сервіс доступний як додаток на деяких смарт-телевізорах Samsung та Sony.