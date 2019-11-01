15:17
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів

      519 Читать новость на русском
      Що зміниться у листопаді 2019 – тарифи на газ, е-посвідчення водія, нові правила для нардепів
      Що в Україні зміниться у листопаді / Колаж 24 каналу

      З 1 листопада в Україні зросли ціни на газ для промислових споживачів. В тестовому режимі запрацює проєкт з електронними посвідченнями водія та техпаспортами. Стартує робота оновленої Державної митної служби. Зміняться правила реєстрації народних депутатів: відтепер їм не платитимуть за прогули без поважної причини.

      Як ці та інші зміни впливатимуть на життя українців – читайте далі.

      Подорожчання газу

      Читайте також: На скільки зросла зарплата та вартість комунальних послуг за 5 років: шокуючі цифри

      Нафтогаз України у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Тож газ для промислових споживачів подорожчає на 18,4-19,6%, після чого зростуть і ціни для населення.

      Нафтогаз пропонує газ за ціною від 5 тисяч 861 гривні до 6 тисяч 463 гривень за тисячу кубометрів газу (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

      Е-посвідчення водія

      У листопаді в тестовому режимі запрацює проєкт з електронними водійськими посвідченнями та техпаспортами. Так, українські водії зможуть створювати власні е-посвідчення та е-технічні паспорти за допомогою мобільного додатка.

      Створити цей електронний образ посвідчення водія і техпаспорта можна буде лише із документів нового зразка – пластикових.

      Водійські права і техпаспорти радянського зразка, а також заламіновані, які видавалися у 1990-2000-х роках, не будуть доступні для оцифровування.

      Читайте також: Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень

      Поліцейський зможе дивитись у Ваш додаток, на Ваші мобільні права онлайн, і не просити вже у Вас пластик. Буде QR-код на правах, тобто кожен зможе перевірити, чи вони дійсні. Також поліцейський зможе перевірити його серію та номер,
      – розповів раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..

      Якщо поліцейському треба буде вилучити у водія права, то він зможе це зробити у себе на планшеті та у додатку водія. Правоохоронцеві більше не доведеться фізочно забирати права у водія.

      До речі, так само можна буде перевірити технічний паспорт на автомобіль.

      електронне посвідчення водія електронні права машина авто
      Електронні водійські права

      Додаток "Дія"

      У листопаді Міністерство цифрової трансформації запустить портал і мобільний додаток "Дія". Завдяки цьому можна буде отримати в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.:

      • реєстрація чи закриття бізнесу,
      • допомога при народженні дитини;
      • водійські права,
      • техпаспорт на авто,
      • ідентифікаційний код,
      • студентський квиток.

      Державна митна служба

      З листопада стартує робота оновленої Державної митної служби України під керівництвом Максима Нефьодова. До цього митниця працювала в межах Державної фіскальної служби.

      Читайте також: Як знизити корупцію на митниці: Дубілет анонсував рішення, що коштує 1 гривню

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раніше заявляв, що наразі на митниці працюють корупціонери, але зі стартом роботи нової митної служби українці відчують зміни. Зокрема, Гончарук очікує на подолання контрабанди.

      Ще в серпні Нефьодов озвучив головні завдання митниці: поштові перевезення, автомобільні перевезення на західному кордоні та контейнерні перевезення в портах.

      Зміни для народних депутатів

      1 листопада набув чинності закон, який змінює правила реєстрації народних депутатів у залі Верховної Ради. Відтепер, якщо нардеп протягом місяця пропустив понад третину голосувань або більше половини засідань комітету, йому не виплачуватимуть відшкодування, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

      Читайте також: Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада ухвалила закон

      Прогули при цьому фіксувати стане простіше, адже парламентарі тепер по приходу на роботу мають вставляти картку в електронну систему і натискати кнопку "за". Так стане відома реальна кількість депутатів у сесійній залі.

      Зазначимо, що народних обранців через прогули позбавлятимуть грошей на депутатські повноваження, але зарплату при цьому залишатимуть.

      Верховна Рада голосування статистика які народні депутати голосують найменше голосування в парламенті інфографіка

      Безвіз із Домініканою

      З 13 листопада українці зможуть без віз поїхати до Домініканської республіки. Без візи там можна буде перебувати до 90 днів незалежно від мети в'їзду.

      Читайте також: Україна планує підписати безвіз ще з 14 країнами: перелік

      Якщо термін перебування перевищуватиме 90 днів, громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи.

      Домініканська республіка – держава у східній частині острова Гаїті, що в Карибському морі. Острів входить до складу архіпелагу Великих Антильських островів.

      безвізовий режим Україна список країн куди можна їздити без віз подорожі

      Зміни в авіарейсах

      З 16 листопада авіакомпанія МАУ вводить новий розклад авіарейсів на весь зимовий сезон 2019/2020. При цьому будуть скасовані декілька маршрутів: зокрема до Пекіна, Риги, Мінська та Амману.

      Читайте також: Лоукостер Ernest анонсував нові маршрути з України до Італії: список міст

      Як зміниться розклад рейсів МАУ?

      Всі регулярні рейси МАУ до Західної Європи виконуватимуться в денний час з вильотом з Києва у проміжку з 9:30 до 10:30 і прильотом до Києва у проміжку з 17:30 до 18:30 за місцевим часом.

      Всі регулярні рейси МАУ до Каїра, Дубаї, Анкари, Ізміра, Єревана, Баку і Тегерана виконуватимуться в нічний час з вильотом з Києва у проміжку з 20:00 до 21:00 і прильотом до Києва у проміжку з 7:30 до 8:45 за місцевим часом.

      Зміни частоти польотів

      Щоденно здійснюватимуться польоти між Києвом і Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом і Мадридом. Двічі на день виконуватимуться рейси за маршрутами Київ – Лондон – Київ та Київ – Вільнюс – Київ. Польоти до Тель-Авіва, Стамбула та Тбілісі здійснюватимуться по кілька разів на день.

      Читайте також: SkyUp запустив рейси між містами України: напрямки та ціни

      МАУ авіарейси листопад зміни розклад авіарейсів МАУ
      МАУ у листопаді вводить зміни в авіарейсах

      Внутрішні рейси по Україні

      Авіакомпанія МАУ продовжуватиме регулярні – двічі на день – сполучення між містами України, з’єднуючи Київ з Одесою, Харковом і Львовом, та щодня – з Дніпром, Херсоном, Чернівцями, Запоріжжям та Івано-Франківськом.

      Рейси на далекі відстані

      У зимовий період кількість рейсів МАУ між Києвом і Торонто зросте з двох до трьох на тиждень. Також, з 16 листопада відбудуться зміни в розкладі рейсів до Нью-Йорка – виліт з Києва переноситься на 11:30, приліт до Києва – на 16:20. Кількість щотижневих рейсів між Києвом і Делі збільшиться до п’яти в сезоні зима 2019/2020, а потім і до семи в сезоні на літо 2020.

      З 16 листопада повітряне сполучення між Києвом і Пекіном буде призупинено, а частотність польотів за маршрутом Київ – Бангкок – Київ знижено до 3 щотижневих рейсів.

      Що робити пасажирам рейсів, що зазнали змін?

      Авіакомпанія МАУ запропонує пасажирам змінити маршрут за наявності такої можливості або поверне вартість квитка, якщо зміна маршруту є неможливою чи пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу.

      Читайте також: Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки

      Пасажирові необхідно звернутися за допомогою одразу, як тільки він дізнається про зміни у виконанні його рейсу. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання і в валюті оплати.

      Нові рейси від SkyUp

      З 9 листопада український лоукостер SkyUp запускає нові авіарейси між Львовом та французьким аеропортом "Париж-Бове". Авіарейси здійснюватимуть двічі на тиждень – щосереди та щосуботи.

      Переліт зі Львова обійдеться у 1425 гривень. Вартість авіаквитків з "Парижу-Бове" складає 1671 гривню.

      SkyUp також у листопаді запускає регулярні рейси до Тель-Авіва зі Львова та Запоріжжя. Рейси виконуватимуться щочетверга та щонеділі. З 24 листопада стартують польоти зі Львова, а з 5 грудня – з Запоріжжя.

      Brussels Airlines

      Європейська авіакомпанія Brussels Airlines припиняє польоти в Україну. Тож останній рейс Київ – Брюссель відбудеться 17 листопада.

      SkyUp нові авіарейси листопад

      Стрімінговий сервіс Apple TV +

      1 листопада компанія Apple офіційно запустила свій фірмовий стрімінговий сервіс Apple TV +. За підписку користувачі можуть переглядати ексклюзивні серіали та фільми.

      Відразу ж після запуску Apple TV + будуть доступні серіали Helpsters ("Помічники") і Ghostwriter ("Письменник-привид"). Вони розраховані на дитячу аудиторію. Трейлери цих серіалів можна побачити на сайті tv.apple.com.

      Читайте також: "Відьмак": Netflix опублікував офіційний трейлер до серіалу і розсекретив дату прем'єри

      Місячна підписка на Apple TV + обійдеться користувачам у 4,99 долара. Це вдвічі дешевше, ніж підписка конкурента Netflix.

      Apple TV + в Україні можна дивитися на всіх пристроях Apple – iPhone, iPad, Mac та на приставці Apple TV. Apple TV+ також буде доступний на Windows за допомогою браузера за посиланням tv.apple.com. Також сервіс доступний як додаток на деяких смарт-телевізорах Samsung та Sony.

      blog_ava
      Як автоматизувати процеси в компанії та зробити бізнес успішнішим?
      сьогодні
      10103
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики авіація Верховна Рада Газ Apple Авто Транспорт Державна митна служба Комунальні послуги Законодавство Безвізовий режим МАУ SkyUp
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      сьогодні , 15:00 Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      Юрій Бутусов 180
      IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку
      сьогодні , 14:46 IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку
      5148
      Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів
      сьогодні , 14:30 Що зміниться в листопаді: подорожчання газу, е-посвідчення водія та нові правила для нардепів
      Ірина Кошанська 519
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 14:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 3058
      Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
      сьогодні , 13:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
      Олена Кандяк 274
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук