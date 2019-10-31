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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      На скільки зросла зарплата та вартість комунальних послуг за 5 років: шокуючі цифри

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      За останні 5 років середня зарплата в Україні зросла на 212,7%. Якщо раніше українці отримували у середньому 3370 гривень на місяць, то зараз ця цифра збільшилася до 10537.

      У доларовому еквіваленті темпи росту куди нижчі. всього лиш 62,5%.

      Читайте також: На що розраховують українці, аби гідно жити на пенсії: деталі у цифрах

      Утім ріст цін, звісно, випередив заробітки українців. За 5 років вартість газу зросла на 383%.


      На скільки зросла вартість гас

      Опалення метра квадратного у ціні підскочило на 317,6%. Ще на 290% зросла вартість гарячої води на стільки ж подорожчала й електроенергія.


      Вартість опалення підскочило на 317,6%

      Щодо громадського наземного транспорту, то у столиці він піднявся аж на 433,3%. 

      Дані: Слово і Діло

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Газ Транспорт Статистика Зарплата Комунальні послуги
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