На скільки зросла зарплата та вартість комунальних послуг за 5 років: шокуючі цифри

За останні 5 років середня зарплата в Україні зросла на 212,7%. Якщо раніше українці отримували у середньому 3370 гривень на місяць, то зараз ця цифра збільшилася до 10537.

У доларовому еквіваленті темпи росту куди нижчі. всього лиш 62,5%.

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Утім ріст цін, звісно, випередив заробітки українців. За 5 років вартість газу зросла на 383%.



На скільки зросла вартість гас

Опалення метра квадратного у ціні підскочило на 317,6%. Ще на 290% зросла вартість гарячої води на стільки ж подорожчала й електроенергія.



Вартість опалення підскочило на 317,6%

Щодо громадського наземного транспорту, то у столиці він піднявся аж на 433,3%.

Дані: Слово і Діло

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