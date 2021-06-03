Нормандский формат требует новых игроков и смены места, – дипломат США

В США обсуждали возможность приобщения к нормандскому формату. К тому же экс-посол США в Украине считает, что к переговорам стоит привлечь новых участников.

Такое мнение высказал экс-посол США в Украине Уильям Тейлор на онлайн-конференции "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов".

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Нормандскому формату требуется обновление

В контексте переговоров Уильям Тейлор упомянул Беларусь, которая находится в авиационной изоляции из-за перехвата самолета. Он отметил, что сложно представить, что участники переговоров вернутся в Минск. Ведь летать над Беларусью сейчас – риск.

Что касается нормандского формата, Тейлор отметил, что ему необходимо обновление.

Ему действительно нужно больше энергии, больше обновления. И, возможно, ему нужны новые игроки. И, возможно, ему нужно новое место, новая локация, новый город,

– рассказал экс-посол США.

США рассматривает возможность приобщения

Уильям Тейлор – американский дипломат , 6-й Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006 – 2009 годах. Сейчас он временный поверенный в делах США в Украине.

По его словам, в США рассматривают возможность присоединения к нормандскому формату. Более того, он уверен, что этот вопрос рассматривают.

Я хотел бы верить, что США будут играть большую роль по приглашению президента Зеленского. Все, что я могу сказать: они рассматривают это. Я думаю, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве две недели назад,

– сказал Тейлор.

На вопрос о том, почему американская администрация еще не участвует в этом процессе, экс-посол отметил, что Белый дом все еще проводит назначения на должности.

Он отметил, что речь может идти о различных форматах, например, о переговорах США, России и Украины или о формате "нормандской четверки", к которой присоединятся США, Великобритания, Канада, или о "Будапештском формате".

Нормандский формат: последние новости

Заседание политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялось 26 мая. В Офисе Президента рассказали, что во время встречи состоялся очень жесткий обмен мнениями, а сама она была напряженной.

Советники представителей Германии и Франции не смогли ответить на вопрос, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия делает все возможное, чтобы затормозить принятие конкретного решения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил: украинская сторона пытается "собрать" нормандский формат на уровне министров. Но Лавров это решение блокирует.