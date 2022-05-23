Норвегия ответила премьеру Польши, призвавшему делиться нефтегазовыми доходами с Украиной

В МИДе Норвегии ответили на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого делиться с Украиной прибылью от нефти и газа. Североевропейское государство пообещало внести еще больший вклад в поддержку нашего государства.

Об этом вчера 22 мая заявил госсекретарь в Министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Питерсон. По его словам, экономика Норвегии также страдает повышением цен на электроэнергию и бензин.

Читайте также : Норвегия закрывает границу с Россией для грузов и свои порты

Норвегия рассказала о доходах в 2022 году и пообещала увеличить помощь

Питерсон отметил, что увеличившиеся доходы от нефти и газа перечисляются в пенсионный фонд Global, назначение которого – накапливать средства для следующих поколений.

По его словам, с начала 2022 года из-за падения фондового рынка доходы от продажи нефти снизились примерно на 550 миллиардов норвежских крон.

Рост цен на электроэнергию и бензин влияет на норвежскую экономику и норвежских потребителей, – подчеркнул госсекретарь МИД.

В то же время, он добавил, что его страна уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и готова увеличить помощь.

Польша призвала Норвегию поделиться прибылью от подорожания нефти и газа: коротко

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться "гигантскими" доходами, которые она получила в результате повышения цен на нефть и газ с Украиной, страдающей в результате агрессии России.

По его словам, Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и ядерную энергию, переставая принимать поставки нефти и газа из России и арабских стран.

Моравецкий упрекнул Норвегию в том, что в годовом срезе цены поднялись в 4 – 5 раз и отметил, что это – несправедливо и является опосредованной охотой на войну, начатую Путиным.

Он добавил, что до конца 2022 года Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, которое должно помочь ей заменить поставки топлива от страны-агрессорки.

Интересно – результаты встречи Дуды и Зеленского: смотрите видео