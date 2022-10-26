В Норвегии поймали "ученого", который мог шпионить на Россию

Задержание российских шпионов в Норвегии становятся чем-то обычным. На этот раз полиция поймала бразильца, притворявшегося ученым. Однако, вполне вероятно, что он мог передавать важные данные Кремлю.

Ранее средства массовой информации сообщали, что Путин может использовать своих "попов" для сбора информации о военных базах Норвегии. Сегодня появилась новость от норвежского телеканала, что агент Кремля – "академик" из Бразилии.

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"Ученый" мог подделать гражданство

Силовики Норвегии в понедельник, 24 октября, арестовали "исследователя" и сейчас разбираются, чем он на самом деле занимался. Сам задержанный утверждает, что он простой гражданин Бразилии и работал в Университете Тромсе по Полярному кругу Норвегии.

Однако полицейские предполагают, что мужчина мог использовать фальшивые данные и действительно передавал ценную информацию российским властям. Помощник начальника службы безопасности полиции Норвегии прокомментировал ситуацию.

Мы попросили выслать (перед задержанием – 24 канал) бразильского исследователя из Университета Тромсе из Норвегии, поскольку мы считаем, что он угрожает основным национальным интересам,

– сказал Гедвиг Мо.

Служба безопасности полиции Норвегии крайне озабочена тем, что Россия может использовать информацию от бразильца "не по назначению" – даже если среди данных нет ничего особенного.



Арктические территории Норвегии / Фото Alamy

Что в России ответили на обвинения в шпионаже

Конечно, официально Кремль никак не комментировал этот арест, а в российском посольстве в Норвегии вообще сказали, что "мы ничто не знаем". Кроме того, там поспешили заявить, что якобы норвежским властям "повсюду пахнет российским шпионажем".

Также адвокат задержанного "ученого" сказал, что не соглашается с обвинениями. По его словам, пока очень мало информации по этому делу.

Норвегия переживает за свою безопасность

После утечек на Северных потоках в сентябре, норвежские власти усилили режим бдительности в регионе. Как известно, страна является одной из крупнейших экспортеров нефти и газа в Европу. Россия конкурирует на этом рынке с Норвегией, однако, очевидно, не хочет делать это честно. Поэтому и Кремль отправляет своих шпионов в Осло и другие города, чтобы те узнавали важную информацию.

К счастью, норвежским силовикам удается оперативно вылавливать агентов Путина.

Еще 14 октября задержали россиянина, запускавшего беспилотник на территории скандинавского государства. Полиция установила, что с помощью камеры на дроне мужчина сфотографировал, в частности, военный вертолет.

Кроме того, СМИ сообщали, что полицейские взяли под арест сына близкого соратника Путина в Норвегии. Задержанный также запускал дрон, но в этот раз возле военных объектов.

Также двое граждан России были задержаны в Норманде. Мужчин подозревают в шпионаже. Свою причастность к Кремлю они, конечно, отрицают.

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