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      Норвегия будет инвестировать в инфраструктуру и гуманитарные проекты на Донбассе

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      Зеленский встретился с премьером Норвегии Солберг
      Зеленский встретился с премьером Норвегии Солберг / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах провел встречу с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг. Во время встречи политики договорились работать над привлечением норвежских инвесторов в инфраструктуру и гуманитарные проекты Донбасса.

      Эрна Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине, особенно на фоне сообщений о повышении прозрачности работы бизнеса и антикоррупционных инициатив, сообщает Офис Президента.

      Это стоит знать: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные тезисы речи

      Со своей стороны Владимир Зеленский проинформировал госпожу премьер-министра о ситуации безопасности на Донбассе.

      Оба лидера отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами. В частности, Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины в сфере энергетики.

      Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос,
      – подчеркнул президент Украины.

      В конце встречи Эрна Солберг подарила Владимиру Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены 17 целей устойчивого развития.

      МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В США:

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Зеленский в США Генассамблея ООН ООН Норвегия Оккупированные территории Война на Донбассе Зарубежные визиты Зеленского
      Источник: 24 канал
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