Норвегия будет инвестировать в инфраструктуру и гуманитарные проекты на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах провел встречу с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг. Во время встречи политики договорились работать над привлечением норвежских инвесторов в инфраструктуру и гуманитарные проекты Донбасса.
Эрна Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине, особенно на фоне сообщений о повышении прозрачности работы бизнеса и антикоррупционных инициатив, сообщает Офис Президента.
Это стоит знать: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные тезисы речи
Со своей стороны Владимир Зеленский проинформировал госпожу премьер-министра о ситуации безопасности на Донбассе.
Оба лидера отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами. В частности, Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины в сфере энергетики.
Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос,
– подчеркнул президент Украины.
В конце встречи Эрна Солберг подарила Владимиру Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены 17 целей устойчивого развития.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В США:
Выбор редакции
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украинысегодня , 19:52
-
Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?сегодня , 19:46
-
Легендарный Пласидо Доминго ушел из Метрополитен-оперы из-за секс-скандаласегодня , 19:15