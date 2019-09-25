Норвегия будет инвестировать в инфраструктуру и гуманитарные проекты на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах провел встречу с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг. Во время встречи политики договорились работать над привлечением норвежских инвесторов в инфраструктуру и гуманитарные проекты Донбасса.

Эрна Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине, особенно на фоне сообщений о повышении прозрачности работы бизнеса и антикоррупционных инициатив, сообщает Офис Президента.

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Со своей стороны Владимир Зеленский проинформировал госпожу премьер-министра о ситуации безопасности на Донбассе.

Оба лидера отметили важность сохранения высокого уровня взаимодействия между двумя странами. В частности, Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины в сфере энергетики.

Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это – геополитический вопрос,

– подчеркнул президент Украины.

В конце встречи Эрна Солберг подарила Владимиру Зеленскому футбольный мяч, на котором изображены 17 целей устойчивого развития.

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