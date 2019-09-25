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      Норвегія інвестуватиме в інфраструктуру та гуманітарні проєкти на Донбасі

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      Зеленський зустрівся з прем'єркою Норвегії Солберг
      Зеленський зустрівся з прем'єркою Норвегії Солберг / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах провів зустріч з прем'єр-міністеркою Норвегії Ерною Солберг. Під час зустрічі політики домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктури та гуманітарних проєктів Донбасу.

      Ерна Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України, особливо на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи бізнесу та антикорупційні ініціативи, повідомляє Офіс Президента.

      Це варто знати: Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови

      Зі свого боку Володимир Зеленський проінформував пані прем'єр-міністерку про безпекову ситуацію на Донбасі.

      Обидва лідери відзначили важливість збереження високого рівня взаємодії між двома країнами. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України у сфері енергетики.

      Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це – геополітичне питання,
      – наголосив президент України.

      Наприкінці зустрічі Ерна Солберг подарувала Володимиру Зеленському футбольний м'яч, на якому зображені 17 цілей сталого розвитку.

      міжнародні зустрічі зеленського у сша:
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Зеленський у США Закордонні візити Зеленського Війна на Донбасі Окуповані території Норвегія ООН Генасамблея ООН
      Джерело: 24 канал
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