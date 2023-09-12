Репутационная и политическая пощечина генералу "Армагеддону": что означает новая должность Суровикина в СНГ
Источник:nv.ua
Сергея Суровикина, более известного как генерал "Армагеддон", могли назначить главой координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне. Это демонстративно бессмысленное предназначение экс-главы ВКС России.
Такое мнение высказал представитель украинского ГУР Андрей Юсов в интервью Radio NV, информирует 24 Канал. В настоящее время данная информация проверяется.
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Бессмысленная должность
Пока в Кремле не подтвердили новое назначение Суровикина. Сообщают об этом российские так называемые СМИ и местные депутаты.
"Если представить, что это правда, то более бессмысленной и пустой должности трудно представить. Речь идет даже не об ОДКБ, должность в этом блоке сегодня тоже ни на что бы не влияла. Но какой-то комитет в неработающем и фактически несуществующем СНГ — это совсем уж пощечина, скажем так, и репутационная, и политическая", – сказал Юсов в интервью.
В украинской разведке подтвердили события, которые происходили с генералом "Армагеддоном". Сообщалось о следственных действиях, давлении, ограничении исполнения обязанностей, свободе передвижения, общении с семьей и подчиненными.
"Это все имело место", – подтвердил представитель ГУР.
Дело Суровикина: основные новости
- После мятежа Евгения Пригожина, завершившегося одним днем 24 июня, Сергей Суровикин пропал с информационного поля. Предполагалось, что он находился в одном из московских СИЗО или под домашним арестом. Поскольку генерал "Армагеддон" подозревался в том, что он мог знать о планах предводителя вагнеровцев.
- 22 августа пропагандистские СМИ сообщили, что Суровикина сняли с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Кадровое решение объяснили переходом на новую работу Суровикина, а сам он якобы находился в коротком отпуске.
- В начале сентября Ксения Собчак опубликовала фотографию якобы Суровикина с женой на прогулке по улицам Москвы. "Жив, здоров, дома", – написала она.
- Путин скорее помиловал Суровикина, потому что новая должность в основном потеря, чем репутационное достижение. По всей вероятности, его теперь будут держать подальше от важных дел.