Новая операция СБУ: момент удара по крупному российскому танкеру SIG

В ночь на 5 августа дрон возле Керчи атаковал российский танкер, транспортирующий нефтепродукты. За атакой на танкер окупантов снова стоит СБУ.

Источники 24 Канала в Службе безопасности сообщили, что ночью СБУ подорвала крупный нефтяной танкер России SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

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Операция происходила именно в территориальных водах Украины

Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Важно отметить, что она происходила именно в территориальных водах Украины.

Как сообщают наши источники в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: танкер атаковал надводный дрон, начиненный 450 килограммами тротила.

Момент удара дрона по российскому танкеру: смотрите видео

В СБУ рассказали о результатах атаки. В частности, один из самых мощных нефтяных танкеров России, который построен в 2014 году, начал "отрицательное плавание" возле Крымского моста.

Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому "фейерверк" было видно издалека.