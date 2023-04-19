"Новая почта" запретила некоторые отправления: в списке самые распространенные посылки

"Новая почта" пока не принимает в отделениях продукты питания, которые украинцы хотят отправить в страны ЕС. Все из-за введения ограничений на польской таможне.

Из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" пока не будет принимать для отправки продукты в страны Евросоюза.

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В чем причина

Дело в том, что правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины: сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции. Пока не ясно, касается ли это личных посылок, поэтому "Новая почта" обратилась за объяснением к польскому правительству.

Новая почта временно не принимает какие-либо продукты в составе международных посылок, направляющихся в ЕС. Мы ждем дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок,

– говорится в сообщении.

Напомним, что правительство Польши временно запретило импорт зерна и некоторых других продовольственных товаров из Украины. Это из-за давления польских фермеров, которые столкнулись с кризисом.

Дело в том, что украинское зерно ввозится без пошлины. Часть продовольствия оставалась в Польше и создавала проблемы для местных фермеров, а их продукция обесценилась. Также Польша собрала значительный урожай зерна в 2022 году и не успела его распродать. Кроме Польши экспорт украинского зерна заблокировали Словакия, Венгрия и Болгария.

Ввоз некоторых продуктов снова могут разрешить

Согласно решению было запрещено ввозить такие продукты, как зерно, сахар, сухие корма, лен и конопля, семена, молоко и молочные продукты, некоторые виды мяса, в частности говядина, баранина, свинина. А еще яйца, мед, вино и многие другие продукты.

Однако министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сообщил, что из списка, скорее всего, могут удалить мясо, вина и живой скот.

Также с ночи 22 апреля Польша разблокирует транзит украинского зерна через территорию страны.

В Польше и Украине отмечают, что Киев и Варшава остаются близкими партнерами и друзьями.