От Львова до Днепра: украинцев пугают "химической угрозой" в крупных городах Украины
Источник:SPRAVDI
Россияне пытаются психологически давить на украинцев перед началом контрнаступления ВСУ. Для этого, в частности, вбрасывают в сеть панические сообщения о "химической атаке".
Оккупанты начали новую волну фейков 4 июня. В фейсбуке уже появились десятки однообразных сообщений об угрозе так называемой "химической атаки" чуть ли не во всех крупных городах Украины – от Ужгорода до Черкасс.
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Что известно о новой российской лжи
Несмотря на постоянные волны информационных атак, которые осуществляют оккупанты, они даже не пытаются сделать свои фейки правдоподобными. Панические сообщения о химической угрозе, направленные на дискредитацию контрнаступления ВСУ, начали появляться на пустых, недавно созданных аккаунтах.
Сообщения со страницы Digital Worldclass россияне поставили на рекламу. В частности, химической атакой пугают такие города: Винницу, Днепр, Одессу, Львов, Хмельницкий, Полтаву, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Ужгород, Житомир, Ровно, Луцк и Черкассы.
Если вы видите в своей ленте публикации с пустых страниц, имеющих явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО – не ставьте им брань и не пишите никаких комментариев,
– призвали в Центре стратегических коммуникаций.
Там объяснили, что любая активность и взаимодействие с подобными постами только повышает их популярность в соцсетях. Так что единственное, что необходимо сделать: сразу же пожаловаться на публикацию.
Кроме того, в центре считают, что такие "вбросы" направлены не только на нагнетание панических настроений среди украинцев, но и подталкивание к мирным переговорам с Россией.
Другие фейки российской пропаганды: последние новости
- Недавно оккупанты придумали новую ложь – на этот раз о смерть главы ГУР Кирилла Буданова. Российские паблики распространили информацию о том, что Буданов якобы погиб во время ракетной атаки и даже написали о грядущей церемонии захоронения. В разведке эти фейки сразу опровергли.
- А глава Офиса Президента Андрей Ермак по версии российских пропагандистов якобы стал агентом ФСБ. Первые слухи россияне начали запускать после того, как Ермак представил Украину в Нормандском формате.
- Между тем в самой России дела обстоят не так хорошо. Пропагандисты на второй год войны начали жаловаться, что в стране заканчиваются мужчины и уже не хватает снарядов.