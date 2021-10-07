Новая страница в скандале с субмаринами: Франция вернула посла в Австралию с двумя заданиями

В МИД Франции говорят, что полностью пересмотрели свои отношения с Австралией после международного скандала с субмаринами. Париж даже возвращает своего посла в Канберру, однако – с двумя заданиями.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях.

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У посла Франции в Австралии будет две задачи

Посол Франции вернется в Канберру с двумя миссиями – чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы,

– сказал Ле Дриан.

Париж учел ситуацию с подводными лодками и подчеркнул, что это никак не повлияет на решимость присутствовать в Тихоокеанском регионе.

Конкретная дата возвращения – неизвестна

В правительстве Франции надеются, что со временем удастся компенсировать ущерб, нанесенный отменой соглашения.

Пока неизвестно, когда посол Франции вернется в Австралию, ведь конкретной даты глава МИД не назвал.

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