Новая страница в скандале с субмаринами: Франция вернула посла в Австралию с двумя заданиями
Источник:South China Morning Post
В МИД Франции говорят, что полностью пересмотрели свои отношения с Австралией после международного скандала с субмаринами. Париж даже возвращает своего посла в Канберру, однако – с двумя заданиями.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях.
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У посла Франции в Австралии будет две задачи
Посол Франции вернется в Канберру с двумя миссиями – чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы,
– сказал Ле Дриан.
Париж учел ситуацию с подводными лодками и подчеркнул, что это никак не повлияет на решимость присутствовать в Тихоокеанском регионе.
Конкретная дата возвращения – неизвестна
В правительстве Франции надеются, что со временем удастся компенсировать ущерб, нанесенный отменой соглашения.Обратите внимание! Пока неизвестно, когда посол Франции вернется в Австралию, ведь конкретной даты глава МИД не назвал.
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Главное о масштабном скандале с субмаринами
- США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового оборонного союза AUKUS.
- Цель создания – сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Таким образом Австралия получит 8 подводных лодок.
- Канберра решила расторгнуть в одностороннем порядке контракт с Парижем.
- Согласно этому соглашению, Франция должна была соорудить 12 подводных лодок. Стоимость контракта – 56 миллиардов евро.
- Из-за этого Франция отозвала послов из Австралии и США.