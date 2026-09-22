Новая украинская баллистика заставит российскую ПВО нервничать: военный обозреватель назвал цели

В арсенале украинских военных, вероятно, появилась новая баллистическая ракета малой дальности. Это оружие предназначено для быстрого уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны и баз в приграничных регионах.

О технических характеристиках и основных целях разработки FP-7 "Пеликан" от компании FirePoint рассказал 24 Канал военный обозреватель Давид Шарп. Он пояснил, что ракета имеет дальность 200–300 километров и несет боевую часть весом около 150 килограммов.

Основные цели для новой баллистики

По словам эксперта, такой радиус действия делает это оружие идеальным для уничтожения объектов, по которым ведется разведка. Речь идет прежде всего о российских зенитно-ракетных комплексах "Бук", С-300 или С-400, а также о радиолокационных станциях.

Благодаря высокой скорости баллистическая ракета долетает до цели за считанные минуты,

– сказал Дэвид Шарп.

Он добавил, что если российские военные не успеют сменить позицию после обнаружения нашей разведкой, их уничтожение практически гарантировано.

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Помимо систем ПВО, "Пеликан", вероятно, будет эффективно действовать против командных пунктов и скоплений вражеских сил на временно оккупированных территориях. Также под прицелом окажутся объекты критической и энергетической инфраструктуры в приграничных областях России. Это станет симметричным ответом на попытки агрессора оставить украинцев без света в преддверии зимы.

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К слову, украинская баллистика уже проходит испытания. В частности, модель FP-7 успешно преодолела два из трех основных этапов тестирования, поэтому ее боевое применение может начаться в ближайшее время.

В то же время, по словам аналитиков, из-за ограниченной дальности эта ракета создается скорее как аналог американских ATACMS, поэтому для ударов в глубокий тыл Силы обороны могут использовать другие дальнобойные средства.