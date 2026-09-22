Про технічні характеристики та головні цілі розробки FP-7 "Пелікан" від компанії FirePoint розповів 24 Каналу військовий оглядач Давид Шарп. Він пояснив, що ракета має дальність 200 – 300 кілометрів та несе бойову частину вагою близько 150 кілограмів.

Головні цілі для нової балістики

За словами експерта, такий радіус дії робить зброю ідеальною для вибивання розвідданих позицій ворога. Йдеться насамперед про російські зенітно-ракетні комплекси "Бук", С-300 чи С-400, а також радіолокаційні станції.

Завдяки високій швидкості балістична ракета долітає до цілі за лічені хвилини,

– сказав Давид Шарп.

Він додав, якщо російські військові не встигнуть змінити позицію після виявлення нашою розвідкою, їхнє знищення є майже гарантованим.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю Давида Шарпа про вибухи у Росії, загрози для Кремля та неефективну роботу російської ППО читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Окрім систем ППО, "Пелікан", ймовірно, ефективно працюватиме по командних пунктах та скупченнях ворожих сил на тимчасово окупованих територіях. Також під прицілом опиняться об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури в прикордонних областях Росії. Це стане симетричною відповіддю на спроби агресора залишити українців без світла напередодні зими.

Військовий оглядач про нову загрозу для Кремля: відео

До слова, українська балістика вже проходить випробування. Зокрема, модель FP-7 успішно подолала два з трьох основних етапів тестування, тому її бойове застосування може розпочатися найближчим часом.

Водночас за словами аналітиків, через обмежену дальність ця ракета створюється радше як аналог американських ATACMS, тому для ударів у глибокий тил Сили оборони можуть використовувати інші далекобійні засоби.