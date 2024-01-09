38 параллель․ Что задумал Ким Чен Ын и выгодна ли новая война для России и Китая

Северная Корея с началом 2024 года откопала слишком глубоко закопанный топор войны и начала обстреливать Корею Южную. Почему это не просто так и какие последствия будет иметь – рассказывает 24 Канал.

Армия КНДР три дня подряд обстреливает прибрежную зону в районе острова Большой Ёнпхёндо, расположенную на так называемой "линии разграничения по 38-й параллели", установленной в результате перемирия между севером и югом в 1953 году.

Диктатор Ким Чен Ын с началом 2024 года откопал слишком глубоко закопанный топор войны, а его армия начала устраивать опасные провокации. Почему именно сейчас, кому выгодно обострение и какие последствия будет иметь эта эскалация – объясняет 24 Канал.

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Обострение на Корейском полуострове

5 января корейские коммунисты запустили более 200 снарядов, на следующий день – еще 60. Все они не достигли суши, а ушли на дно Желтого моря. Также ни один из снарядов не пересек "линию разграничения", что нарушало бы перемирие.

Формально обе Кореи все еще находятся в состоянии войны. Впрочем, власти Южной Кореи объявили об эвакуации более 2 000 гражданских с опасного острова. При этом там до сих пор остались морские пехотинцы и другие военные.



Военная граница между КНДР и Республикой Корея

Эвакуация с острова была необходимой, ведь в 2010 году во время аналогичных обстрелов погибли несколько человек и была разрушена инфраструктура.

В ответ Южная Корея ответила несколькими залпами по территории КНДР и подняла в небо самолеты, но без дальнейших последствий.

Что такое 38 параллель Это демилитаризованная зона, которая разделяет Корейский полуостров по 38-й параллели на две половины – Северную и Южную Корею. Демилитаризованная зона шириной 4 километра растянулась через полуостров на 241 километр. Ее ось – "военная демаркационная линия", официально зафиксированная Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в поселке Пханмунджом, где до сих пор проходят переговоры между представителями Южной и Северной Кореи.



После падения Берлинской стены демилитаризованная зона считается едва ли не последним реликтом эпохи холодной войны.



Демилитаризованная зона на Корейском полуострове / Инфографика BBC

Что "спровоцировало" коммунистов из КНДР?

Как в 2010, так и в 2024 году формальным основанием для гнева корейских коммунистов стали совместные учения армий Республики Корея и США в непосредственной близости к границе.

В КНДР назвали обстрел моря вокруг острова Большой Ёнпхёндо собственным ответом на "провокации" и заявили о готовности дать решительный ответ.

Я еще раз объясняю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии уже был сдвинут. Как уже было заявлено, КНДР нанесет немедленный военный удар, если враг прибегнет даже к незначительной провокации,

– госпожа Ким Ё Чжон угрожает войной.

Интересно, что спикером этих угроз стала сестра тамошнего диктатора Ким Ё Чжон. Госпожа Ким строго пригрозила пальчиком и пообещала Южной Корее и ее союзникам все возможные кары, чем фактически получила прямую заявку на лавры комического российского блогера Дмитрия Медведева, который также любит всем угрожать.



Ким Ё Чжон и династия Кимов / Коллаж The Times

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Аналогия еще больше усиливается на фоне карьерных перспектив самой Ким Ё Чжон, ведь после того, как ее брат начал брать с собой на ракетные стрельбы 10-летнюю дочь Ким Чжу Э, ее шансы на престол катастрофически уменьшились.

Что известно о дочери Ким Чен Ына Юная дочь корейского диктатора в последнее время сопровождает его повсюду – от ракетных испытаний до военных парадов. По информации разведчиков из Южной Кореи, именно она вероятнее всего станет его преемницей.



Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе с отцом еще в ноябре 2022 года на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" и постоянно посещает все важные мероприятия. Ей около 10 лет, хотя точные даты рождения ни Кима, ни его супруги, ни детей официально не объявляли.



Ким Чен Ын с дочерью во время осмотра баллистических ракет / Скриншот с гостелевидения КНДР

Почему КНДР – это инструмент Китая и России

Поскольку КНДР является едва ли не самым закрытым государством мира, а ее лидеры и политическая элита имеют не только абсолютно отличающийся менталитет и мотивацию, достоверно ответить на вопрос, что происходит у них в голове, совсем не просто. Впрочем, есть объективные факты и факторы, которые позволяют сложить все в какую-то конструкцию.

Стратегия выживания – это баланс между Китаем и Россией. Когда существовал СССР – корейцы больше дружили с Москвой, разрушение Советской империи оборвало эти связи и едва не привело к вымиранию Северной Кореи (в буквальном смысле).

От голода коммунистов спас Китай, который в конце 90-х – начале 2000-х переживал небывалый подъем. С тех пор КНДР и династия Кимов стали для коммунистического Китая важным инструментом.

В обмен на не слишком большие деньги, еду и собственные товары Пекин получил "плохиша", который мог угрожать всему региону (а иногда даже и США) и становился адекватным только после приказов из Поднебесной. Ныне нечто похожее Китай делает на другой стороне Азии, но в качестве КНДР выступает Иран.

В последние годы к такого же рода "дружбе" активно привлекается Россия. Ким Чен Ын едет в гости к Путину на легендарном бронепоезде (в случае Владивостока или космодрома "Восточный" на Амурщине, это еще вопрос, кто к кому едет).

Два диктатора обмениваются саблями и пьют за здоровье своих режимов, а потом корейцы внезапно совершают прорыв в ракетной программе и активно начинают изготавливать баллистические ракеты различной номенклатуры и дальности.



Ким Чен Ын и Путин / Скриншот с видео прокремлевских СМИ

КНДР активно поддержала российскую агрессию против Украины, а в 2023 году согласилась предоставить России оружие, чтобы убивать украинцев. Сначала речь шла об артиллерийских снарядах, а впоследствии стало известно и о баллистических ракетах.

Таким образом, КНДР сегодня является полноценным союзником россиян, возможно, даже более ценным, чем Беларусь. При этом Россия, которая получает оружие от КНДР, нарушает немало резолюций ООН, включая те, за которые сама голосовала.

Детальнее здесь Какие баллистические ракеты КНДР угрожают украинским городам и может ли ПВО их перехватывать

Почему Южная Корея активно поддерживает Украину

Республика Корея – это полная противоположность северным коммунистам. Это государство активно поддерживает Украину. Еще в 2022 году она без колебаний дала разрешение на передачу нам своих военных технологий – говорится о польских "Крабах", которые на самом деле являются копиями корейских САУ K9. Впоследствии Украина, США и Республика Корея договорились о поставках снарядов в Украину с Дальнего Востока.

В условиях, когда запасы снарядов в Европе, США исчерпаны, у корейцев, которые до сих пор живут в состоянии войны и имеют сейчас одну из лучших армий и самых мощных ВПК, этого "добра" осталось немало в ассортименте. В настоящее время Силы обороны Украины воюют именно корейскими снарядами.



Артиллерийские снаряды украинских военных / Фото wsj

То же самое делают и оккупанты. Но есть нюанс: снаряды из КНДР – устаревшие и чрезвычайно низкого качества.

Таким образом, имеем классическое противостояние количества и качества, а шире – коммунистической и капиталистической моделей.

Чем выгодна корейская эскалация для России

Для России корейские снаряды на вооружении ВСУ – кость в горле. В то же время эскалация в самой Корее – отличный вариант повлиять на поставки оружия Украине, ведь угроза войны на корейском полуострове может ограничить эти поставки. Причем речь не только о Республике Корея, но и о Японии. Это государство также активно поддерживает Украину.

В 2023 году Япония предоставила финансовой помощи Украине на 3,6 миллиарда долларов, что является четвертым по объему показателем после ЕС, США и МВФ. В январе 2024 года в Киев прибыла глава МИД Японии Йоко Камикава. Значительная часть переговоров была посвящена вопросам безопасности. В частности, говорилось и о свежих 2,2 миллиардах долларов помощи, а также о ракетах к системам Patriot и артиллерийских снарядах, которые изготавливаются по британским лицензиям.

В случае, если КНДР пойдет на эскалацию, ракеты Patriot могут остаться в Японии, ведь угроза коммунистической баллистики – вполне реальна. И рассчитывать на повторение чуда в виде тайфуна камикадзе, который помешал в 13 веке монголам захватить Японию, сейчас уже не приходится.

"То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Азии завтра"

Также не стоит забывать и о роли Китая. Это государство фактически выступает гарантом безопасности КНДР и у него собственные интересы в регионе. Поднебесная давно желает вернуть под свою власть Тайвань и ради этого готова пойти даже на "силовой вариант". Сдерживает Пекин только позиция США, которые якобы готовы защищать остров.

Китаю повезло – сейчас он имеет дело с самой слабой Америкой за последнее время. Осторожная и крайне нерешительная позиция администрации Байдена привела к потере международного авторитета США, как мирового жандарма и создала окно возможностей для агрессивных автократов по всему миру.

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Сейчас они активно ведут разведку боем и ищут, где проходят те самые "красные линии". Это делает Путин в Украине и на границах НАТО, это делает Мадуро в Гайане, Иран и его прокси на Ближнем Востоке и в Красном море, Китай в Южно-Китайском море и его прокси Ким Чен Ын в Корее.

Цель этих действий проста – проверить реакцию и посмотреть, что из этого получится. Пока что получается. И это запускает в действие древнюю поговорку об аппетите, который появляется во время еды. Интересно, что в случае КНДР эта поговорка звучит вообще буквально, ведь взамен за эскалацию коммунистам дадут не только военные технологии, но и банально – еду.

То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Азии завтра,

– предупредил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В Японии и Южной Корее хорошо понимают угрозы, страны стремительно увеличивают свои оборонные бюджеты, и пока "Америка спит" (никаких совпадений со Sleepy Joe), готовятся защищать себя. Впрочем, очевидно, собственноручно им проблему КНДР не решить. Необходима политическая воля США. Без нее любые попытки решительных действий будут выглядеть как самодеятельность.