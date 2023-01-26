Когда состоится новая встреча в формате "Рамштайн": в НАТО назвали дату

В штаб-квартире НАТО состоится следующая встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Темой новой встречи может стать передача Украине истребителей.

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что встреча формата "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

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Перед этим состоится встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны. Встреча министров обороны стран НАТО состоится под председательством генсека Йенса Столтенберга.

13 февраля генсек НАТО проведет пресс-конференцию для СМИ.

Что будут обсуждать на новом "Рамштайне"

В НАТО обещают сообщить детали встречи позже. По информации издания Politico, на следующем "Рамштайне" в центре внимания может быть авиация для Украины.

Ранее встречу в формате "Рамштайн" анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что доверие партнеров к Украине только растет и опубликовал изображение грифона, останавливающего ракету.

Возможно, таким образом Резников намекнул, что украинцам следует ожидать новых истребителей типа Saab JAS 39 Gripen.

Владимир Зеленский, выступая на восьмом "Рамштайне", заявил, что следующая встреча должна быть "авиационной", то есть предусматривать поставки Украине истребителей.

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