Новая политика Трампа относительно Палестины несет в себе огромные риски, – западные СМИ

Пока делегация из США открывала свое посольство в Иерусалиме 14 мая, на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули новые протесты. В результате столкновений между палестинцами и израильской армией погибли более 50 демонстрантов, по меньшей мере две тысячи палестинцев были ранены. Этот день стал самым кровопролитным в регионе после войны в Газе 2014 года.

Насилие против палестинцев вызвало возмущение на международном уровне. Турция отозвала послов из Тель-Авива и Вашингтона, а ЮАР только из Израиля. Франция призвала израильские власти быть "сдержанной", пишет The New York Times.

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Между тем Джаред Кушнер, зять и старший советник Дональда Трампа, которому поручили урегулирование ближневосточного конфликта, в понедельник заявил, что перенос посольства США в Иерусалим является не отказом от мирного процесса, а предпосылкой к нему. Между тем, 14 мая Кушнер лишь вскользь упомянул о кровопролитии на границе с Газой, говорится в статье.



Но многие аналитики считают, что план Кушнера, разработанный совместно с послом в Израиле Давидом Фридманом и ведущим переговорщиком Джейсоном Гринблаттом, теперь имеет еще меньше шансов на успех, чем раньше. По словам вице-президента Международного научного центра имени Вудро Вильсона Аарона Дэвида Миллера, бывшего советника президентов США, по вопросам Ближнего Востока, если ранее достижения мирного соглашения в регионе было "невыполнимой миссией", то в понедельник это стало "гиперневыполнимой миссией".

Они (советники Трампа – "24") раздули тревогу, озлобление и одержимость относительно Иерусалима и добились того, что он становится индикатором, сработает этот мирный план или нет. Вместо того, чтобы снять Иерусалим с повестки дня, они сделали его повесткой,

– считает эксперт.

В то же время сторонники курса администрации Трампа утверждают, что перенос посольства и признание Иерусалима столицей Израиля может положительно повлиять на перспективы мира, по сути, заставив палестинцев вернуться за стол переговоров, отмечает издание.

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Зато корреспондент швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид убежден, что мира в израильско-палестинском конфликте в ближайшее время не предвидится, поскольку политика главы Белого дома в отношении Палестины несет в себе огромную опасность и подстрекает сторонников жесткой политики по обе стороны конфликта.

В Израиле большинство скажет, что люди в секторе Газа стали жертвами распространения ложной информации группировкой "Хамас", никто не должен был участвовать в штурме пограничных укреплений, каждый должен сам, и, конечно, у каждой страны есть право, даже обязанность, защищать свои границы. Это правильно. Однако это маскирует то, что людьми движет абсолютное отчаяние, а у израильтян были и другие возможности обороны. Абсурдно думать, что высокотехнологичный Израиль, который "может все" и даже крадет у иранцев из-под носа их ядерный архив, не смог использовать альтернативные способы сдерживания,

– рассуждает автор статьи.

Поэтому, если посмотреть на политику президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в отношении Ирана, больших надежд для Палестины возлагать не стоит. "Америка за Трампа считает себя не вожаком объединенного западного мира, а борцом за собственное господствующее положение. Для Израиля и палестинцев это плохой знак", – констатирует Шмид.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, которое перенесли из Тель-Авива. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года.



Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировал многочисленные стычки на границе между Израилем и сектором Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 58 палестинцев. Белый дом назвал палестинское исламистское движение "Хамас" виновным в гибели демонстрантов.



В Турции, по решению президента страны Реджепа Эрдогана, объявлен трехдневный траур после столкновений на административной границе сектора Газа и Израиля.