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Нова політика Трампа щодо Палестини несе в собі величезні ризики, – західні ЗМІ

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Найближчим часом не варто очікувати миру в ізраїльсько-палестинському конфлікті
Найближчим часом не варто очікувати миру в ізраїльсько-палестинському конфлікті / Twitter

Доки делегація зі США відкривала своє посольство в Єрусалимі 14 травня, на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази спалахнули нові протести. Внаслідок сутичок між палестинцями та ізраїльською армією загинуло понад 50 демонстрантів, щонайменше дві тисячі палестинців були поранені. Цей день став найкровопролитнішим у регіоні після війни в Газі 2014 року.

Насильство проти палестинців викликало обурення на міжнародному рівні. Туреччина відкликала послів із Тель-Авіва та Вашингтона, а ПАР лише з Ізраїлю. Франція закликала ізраїльску владу бути "стриманою", пише The New York Times.

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Тим часом Джаред Кушнер, зять і старший радник Дональда Трамп, якому доручили врегулювання близькосхідного конфлікту, в понеділок заявив, що перенесення посольства США в Єрусалим є не відмовою від мирного процесу, а передумовою до нього. Між тим, 14 травня Кушнер лише побіжно згадав про кровопролиття на кордоні з Газою, йдеться у статті.

Але багато аналітиків вважають, що план Кушнера, розроблений разом із послом в Ізраїлі Давидом Фрідманом і провідним переговірником Джейсоном Грінблаттом, тепер має ще менше шансів на успіх, ніж раніше. За словами віце-президента Міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсона Аарона Девіда Міллера, колишнього радника президентів США, із питань Близькому Сходу, якщо раніше досягнення мирної угоди в цьому регіоні було "нездійсненною місією", то в понеділок це стало "гіпернездійсненною місією".

Вони (радники Трампа – "24") роздули тривогу, озлоблення і одержимість щодо Єрусалиму і досягли того, що він стає індикатором, чи спрацює цей мирний план чи ні. Замість того, щоб зняти Єрусалим з порядку денного, вони зробили його повісткою,
– вважає експерт.

Водночас прихильники курсу адміністрації Трампа стверджують, що перенесення посольства і визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю може позитивно вплинути на перспективи миру, по суті, змусивши палестинців повернутися за стіл переговорів, зазначає видання.

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Натомість кореспондент швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung Ульріх Шмід переконаний, що миру в ізраїльсько-палестинському конфлікті найближчим часом не передбачається, оскільки політика глави Білого дому щодо Палестини несе в собі величезну небезпеку та підбурює прихильників жорсткої політики по обидва боки конфлікту.

В Ізраїлі більшість скаже, що люди в Секторі Гази стали жертвами поширення неправдивої інформації угрупуванням "ХАМАС", що ніхто не повинен був брати участь у штурмі прикордонних укріплень, кожен винен сам, і, звичайно, у кожної країни є право, навіть обов'язок, захищати свої кордони. Це правильно. Однак це маскує те, що людьми рухає абсолютний відчай, а в ізраїльтян були й інші можливості оборони. Абсурдно думати, що високотехнологічний Ізраїль, який "може все" і навіть краде в іранців із-під носа їхній ядерний архів, не спромігся використовувати альтернативні способи стримування,
– розмірковує автор статті.

Тож, якщо подивитися на політику президента США Дональда Трампа і прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо Ірану, великих надій для Палестини покладати не варто. "Америка за Трампа вважає себе не ватажком об'єднаного західного світу, а борцем за власне панівне становище. Для Ізраїлю і палестинців це поганий знак", – констатує Шмід.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва. Приводом цьому послугувало визнання Дональдом Трампом Єрусалиму як столиці Ізраїлю у грудні минулого року.

Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців. Білий дім назвав палестинський ісламістський рух "ХАМАС" винним у загибелі демонстрантів.

У Туреччині, за рішенням президента країни Реджепа Ердогана, оголошено триденну жалобу після зіткнень на адміністративному кордоні Сектора Гази й Ізраїлю.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Новини Ізраїля Палестина Сутички Жертви протести Близький Схід
Джерело: 24 Канал
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