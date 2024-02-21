Украина сможет начать новое контрнаступление в 2025 году, – WSJ

21 февраля 2024, 11:08
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Источник:

The Wall Street Journal

Контрнаступление летом 2023 года не было таким успешным, как планировалось. Однако в The Wall Street Journal считают, что в 2025 году наше государство сможет контрнаступать.

Авторы материала подтверждают слова главы ГУР Кирилла Буданова и отмечают, что если Украина сможет вести разумную оборонительную битву, то в 2025 году сможет провести еще одно контрнаступление. Это связано с тем, что противник будет истощен.

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Вопросы в поддержке

Недавнее исследование, проведенное лондонским аналитическим центром Royal United Services Institute, показало, что российские вооруженные силы, вероятно, к концу 2024 года достигнут пика в своих наступательных усилиях. В дальнейшем они будут бороться с дефицитом бронетехники.

Однако, по словам Буданова, основной вопрос в том, готовы ли союзники нас поддерживать.

Будут ли они готовы обеспечить нас запасами на весь год, пока мы будем готовиться, или нет?
– сказал руководитель ГУР.

Буданов прокомментировал ситуацию на фронте

  • Кирилл Буданов признал, что на фронте не хватает снарядов, а объемы помощи от партнеров не являются достаточными. Однако руководитель ГУР добавил, что война не стоит на пороге применения оружия массового уничтожения.
  • Ситуация на фронте российско-украинской войны сейчас является тяжелой, впрочем, не критичной. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
  • По словам Кирилла Буданова, сейчас военным больше всего не хватает: артиллерийских боеприпасов в целом, артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем, снарядов для контрбатарейной борьбы на больших расстояниях, систем для ракетных ударов на больших расстояниях.
Автор: Вікторія Кульженко