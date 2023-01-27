Мы тоже готовим контрнаступление, это будет финальный момент, – Давыдюк о новом наступлении РФ

Россия готовит новое наступление на Украину, но ее планы известны нашему государству. В частности, о них предупреждал и глава ЦРУ Уильям Бернс, который приезжал с тайным визитом несколько недель назад.

Если коротко, не раскрывая деталей, то российские оккупанты будут пытаться отрезать территории по Днепру. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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На "Рамштайне" Украина может получить оружие для контрнаступления

По его словам, там захватчики планируют строить "правильную" Украину. К этому плану следует добавить еще атаку россиян с Севера Украины – на Чернигов, Киев и Сумы. Что важно, Украине план страны-агрессора известен. Более того, наши защитники готовятся к этому и имеют достаточно оружия.

Кроме того, 14 февраля должна пройти новая встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Символично, что она пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На этой встрече Украина сможет политически и дипломатично дожать предоставление нам истребителей F-16, а уже после встречи получить их.

"Не факт, что "Рамштайн" будет настолько символичным, что сразу там и объявят (о передаче истребителей – 24 Канал). Понимая психологию "Рамштайна", они избегают громких заголовков, а наоборот тихонько "спускают" эти решения, поэтому оружие будет, нужно готовиться", – отметил политолог.

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Эта попытка наступления будет финальной для России

По мнению политолога, Россия действительно попытается осуществить новое наступление. Так что политическому руководству нашего государства следует давать больше информации и координировать людей.

Кроме этого Украина тоже готовит контрнаступление, то есть они хотят на нас напасть, а мы тем временем будем отвоевывать (наши территории – 24 Канал) и параллельно отражать их атаки. Украина готовится сейчас очень мощно и для россиян это будет финальный переломный момент, после которого придет затишье в войне, потому что у России не будет сил атаковать,

– отметил Давыдюк.

По его словам, Россия – это "медведь, раненный в голову и имеющий силы на последнюю конвульсию, а дальше придет тихая и вечная смерть". Поэтому Украине нужно выдержать и отразить последний удар страны-агрессора и победить. А дальше наше государство вернет свои территории, а россияне направятся в Гаагу.

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