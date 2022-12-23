Путин попробует новое наступление на Украину, но 2023 год станет для него последним, – политолог

Владимир Путин 22 декабря выступил перед пропагандистами и впервые назвал вторжение в Украину войной. Это может быть не просто оговоркой.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, сейчас президент страны-агрессора подавлен поражениями собственной армии.

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Путин в 2023 году начнет новое наступление на Украину

Политолог считает, что отчаяние и авантюризм российского диктатора будет толкать его на новые аферы, в том числе и на военные.

Путин попытается переломить ход войны в Украине. Он устроит в 2023 году новую военную авантюру и предпримет попытку нового масштабного наступления на Украину. Конечно, если до этого не начнется полномасштабное и победоносное наступление украинской армии,

– сказал Эйдман.

По словам политолога, сложно предположить, как именно может выглядеть новая атака России. Эйдман отметил, что можно прогнозировать действия рациональных людей. А российский диктатор в последнее время ведет себя как человек, лишенный здравого смысла, и принимает решения, исходя из фантастической, только ему понятной псевдоинформации.

Стрим Игоря Гаврищака и Игоря Эйдмана: смотрите видео

Российский диктатор не досидит в кресле до 2024 года

Эйдман считает, что Владимир Путин назвал вторжение в Украину войной не просто так. Есть вероятность, что таким образом глава Кремля готовит россиян к тому, что Москва официально объявит войну Киеву. Тогда в России объявят военное положение, а президентские выборы 2024 года отменятся.

Однако я не теряю надежду, что Путин не досидит в президентском кресле до выборов 2024 года. 2023-й станет последним годом его правления,

– сказал политолог.

Новое наступление на Украину ускорит конец путинского режима

По его словам, Россия стремительно катится в пропасть. А в следующем году события будут развиваться очень динамично.

"Путину не удастся устроить новую версию Первой мировой войны, когда войска будут сидеть в окопах и годами бросаться артиллерийскими снарядами. Путинский режим этого не выдержит", – сказал политолог.

Он добавил, что попытка нового наступления на Украину сыграет большую роль в том, что Путин может лишиться своей власти.

Новое наступление закончится полным провалом. А вместе с этим закончится и российское вторжение в Украину, а затем – и путинский режим,

– подчеркнул Эйдман.

Планы России в войне против Украины: коротко