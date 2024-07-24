Россия может начать наступление на четырех направлениях: где ждать новых боев

Российские военные не планируют останавливать летнюю кампанию. Их активность заметна сразу на нескольких направлениях, и на каждом из них россияне могут прибегнуть к активным действиям.

Благодаря количественному превосходству, Россия имеет возможность растянуть свои силы по линии фронта и оставаться активными. Эксперт Центра оборонной стратегии и полковник запаса Виктор Кевлюк в разговоре с 24 Каналом объяснил, где ждать новых боев.

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Где у россиян есть успехи

Российским военным на нескольких направлениях удается продвигаться. Для этого они не жалеют сил и средств.

Российское командование в Украине использует тактику "тысячи порезов", нанося одновременно огромное количество ударов на разных направлениях. Это позволяет противнику быть гибким в принятии решения о том, где развить успех. Потому что резервы у них ограничены,

– подчеркнул Виктор Кевлюк.

Сейчас успех россиян можно заметить в районе на Покровском направлении. В частности, если российским военным удастся выйти на трассу Покровск – Константиновка, это станет большой оперативной проблемой для Сил обороны.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

"Другое направление – Купянское, где в районе Песчаного противник пытается выйти на берег реки Оскол. Если ему это удастся, он "рассечет" на две половины ОСГВ "Хортица". Это может стать еще одной большой оперативной проблемой", – отметил полковник запаса.

Россияне продвигаются возле Песчаного: смотрите на карте

Есть еще одно опасное направление. Враг достаточно активен в Запорожской области, даже нарастил там свою группировку. Его численность – около 90 тысяч военных. Кроме того, увеличилось количество российского контингента на Приднепровском направлении, неподалеку Херсона.

"Летнюю кампанию они завершать не собираются. На этих четырех направлениях стоит ожидать активных действий", – добавил Кевлюк.

Заметим, что действия российской армии приводят к их немалым потерям. Так, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1140 оккупантов. А общие потери России за время полномасштабного вторжения уже пересекли отметку в 570 тысяч.