Россия может начать наступление на Украину с любой стороны – Путин ставит задачу, – Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление на Украину. Военные готовы снова защищать свою землю.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

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"Путин думает, где на нас наступать. Мы думаем, где будем защищаться. Это совершенно разные восприятия мира и подходы. Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, не умирают и не страдают. Может, они на оккупированных территориях Украины и стоят на страже порядка? Думаю, что нет", – сказал президент.

Россия продолжит воевать

По словам Зеленского, для Путина ценой войны стали чужие жертвы. Он отметил, что тысячи людей умирают, но российский президент все равно стремится воевать.

Наступление может быть с любой стороны. Может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, – отметил президент.

Он добавил, что войну как проблему должен осознать весь мир, а не только Украина.

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