Не задумывайте мудрых планов против России, – политолог о возможном наступлении оккупантов
Ответ на вопрос "Хотели бы россияне повторить наступление на Киев?" – да, хотели бы. Но, скорей всего, у них нет для этого ресурсов.
Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Валентин Гладких. По его мнению, вряд ли россияне смогут собрать схожую по мощности группировку к той, которая была в феврале 2022 года.
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"Две команды выходят на футбольное поле, и каждая ставит цель победить. А дальше все зависит от того, кто лучше подготовил игроков, или тренер был лучше, правильно выстроил тактику, где исполнители были лучше. В результате счет будет на табло", – сравнил ситуацию Валентин Гладких.
По мнению политолога, "счет на табло" следующий: 24 – 25 февраля россияне стояли под Киевом, а сегодня львиная доля захваченных территорий освобождена. Сейчас продвижение российских войск настолько мизерно и незначительно, что этим, как достижениями, можно пренебречь. В то же время контрнаступление украинской армии настолько мощно, что на него нельзя закрыть глаза.
Повторное наступление России: смотреть видео
В феврале нападение было маловероятным
По словам Валентина Гладких, многие западные эксперты говорили, что если россияне и готовят нападение, то вряд ли его осуществят, потому что у них нет резервов, военно-полевых госпиталей, банков крови, которые необходимы для лечения раненых.
Не было ударной группировки в классическом понимании этого слова. Удержало ли россиян это от наступления? Нет, не сдержало,
– напомнил политолог.
Россия отвечает тупостью
Политолог поделился, что когда проводится аналитика, то опираются на правила поведения человека при здравом уме. Россияне не всегда этому отвечают.
Отто фон Бисмарку приписывают фразу: "Не задумывайте против России каких-нибудь мудрых планов. Она на любой ваш мудрый план ответит беспросветной тупостью",
– процитировал политолог.
Поэтому, по мнению Гладких, наступать России или нет – это е' проблемы. Задача украинского военного и политического руководства – дать отпор, если оккупанты реализуют свою прихоть о наступлении.
"Глядя на динамику, которая есть непосредственно на фронтах, ныне инициатива явно не в руках россиян", – подытожил политолог.
Повторное наступление россиян: прогнозы
- На серьезные наступательные действия на ряде направлений у московитов не хватит навыков и умений. Активизация действий по фронту для сковывания украинского маневра может оказаться посильной для Московии.
- По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, россияне усиливают свои позиции в городе Валуйки. Если произойдет наступление в скором времени, то именно из Валуек.
- Советник ОП Алексей Арестович считает, даже в случае новой волны мобилизации и осуществления Россией повторного наступления, армию оккупантов похоронят за 2 – 3 месяца.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое наступление ВСУ весной.