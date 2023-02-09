Кремль готовит новое наступление в Украине: Столтенберг сделал заявление об оружии

В последние недели все больше разговоров о том, что Россия готовится к повторному наступлению в канун годовщины с начала широкомасштабной войны. В то же время Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Кремль не хочет мира и сделал заявление об оружии для Украины.

Во многих западных изданиях, в частности в Foreign Policy, пишут о том, что оккупанты могут начать новое наступление в ближайшие дни. На фоне этих новостей 8 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг констатировал, что мир будет продолжать помогать Украине вооружением.

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Путину не нужен мир

По словам Столтенберга, очевидно, что Москва готовится к новому наступлению. Потому и Украине крайне необходимо вооружение.

Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, в котором она нуждается. Это необходимо для того, чтобы она вернула себе территорию и функционировала как суверенное, независимое государство,

– сказал он.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса опубликовал вскоре кадр, на котором он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.



Совместная пресс-конференция Столтенберга с чиновниками США / Фото с твиттера генсека НАТО

Кроме того, заметим, что в подписи к фотографии Столтенберг поблагодарил США за лидерство в объединении мира в такой критический момент.

"Говорить о новом наступлении не корректно"