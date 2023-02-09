Кремль готовит новое наступление в Украине: Столтенберг сделал заявление об оружии
Источник:The Guardian
В последние недели все больше разговоров о том, что Россия готовится к повторному наступлению в канун годовщины с начала широкомасштабной войны. В то же время Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Кремль не хочет мира и сделал заявление об оружии для Украины.
Во многих западных изданиях, в частности в Foreign Policy, пишут о том, что оккупанты могут начать новое наступление в ближайшие дни. На фоне этих новостей 8 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Столтенберг констатировал, что мир будет продолжать помогать Украине вооружением.
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Путину не нужен мир
По словам Столтенберга, очевидно, что Москва готовится к новому наступлению. Потому и Украине крайне необходимо вооружение.
Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, в котором она нуждается. Это необходимо для того, чтобы она вернула себе территорию и функционировала как суверенное, независимое государство,
– сказал он.
Кроме того, генсек Североатлантического альянса опубликовал вскоре кадр, на котором он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.
Совместная пресс-конференция Столтенберга с чиновниками США / Фото с твиттера генсека НАТО
Кроме того, заметим, что в подписи к фотографии Столтенберг поблагодарил США за лидерство в объединении мира в такой критический момент.
"Говорить о новом наступлении не корректно"
- К этой теме следует упомянуть слова представителя Главного управления разведки Андрея Юсова. Он отметил, что называть активизацию оккупантов на Востоке нашего государства "новым наступлением" очень не корректно, ведь с начала полномасштабного вторжения – от 24 февраля – захватчики пытаются наступать и применяют для этого все имеющиеся возможности.
- Также ситуацию комментировал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что Украина готовится к контрнаступлению и сможет сопротивляться оккупантам, даже если те готовы ради своих целей на все.
- Собственно, больше всего наша армия сейчас нуждается в дальнобойных ракетах, авиации и танках. Кстати, как раз ради того, чтобы это вооружение как можно скорее поступило в Украину, президент Зеленский совершил свой визит в Лондон.