От Белгорода до Харькова: The Telegraph проанализировал, как будет отражаться весеннее наступление России

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина готовится к возможному новому наступлению России. Оккупанты безжалостно штурмуют Восток Украины, идя буквально по трупам своих же военных.

Журналисты издания The Telegraph предполагают, что готовясь к наступлению в канун годовщины войны, кремлевские войска, вероятно, взвешивают несколько вариантов

Актуально Украине, возможно, придется отступить из Бахмута для наступления на Юге, – Bloomberg

Секретарь СНБО Алексей Данилов точно заявил, что эта страна одержима датами. За последние несколько недель они атаковали:

вдоль южного фронта в Запорожской области,

в юго-восточном городе Угледар Донецкой области,

а также вдоль лесистой линии фронта в Луганской области.

Пока что никто не знает, что является главной угрозой.

Какой будет решающая битва

Представитель украинской военной разведки ГУР Андрей Черняк заявил 1 февраля, что Путин отдал приказ захватить весь Донбасс до марта. Это отвечает объявленным целям войны Кремля.

И в центральной части Донецкой области наибольшей опасностью является ожесточенное сражение за Бахмут. Там враг потерял огромное количество живой силы. И только в последний месяц это дало незначительные результаты – украинцы были вынуждены совершить несколько тактических отступлений, в том числе из города Соледар.

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Из трех дорог снабжение одно перекрыто, другое находится под постоянным огнем, а третье открыто, но также обстреливается русской артиллерией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны не отойдут от Бахмута и начнут деоккупировать захваченную россиянами территорию Востока. Это произойдет, если наше государство как можно быстрее получит дальнобойное оружие. Глава государства подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет.

Журналисты, ссылаясь на аналитиков, предполагают, что Украине придется отступить из Бахмута, как это когда-то произошло в Северодонецке. Но даже захват Бахмута не обязательно приведет к прорыву фронта.

Бахмут может быть только отвлекающим фактором

Также существует предположение, что враг специально перебрасывает много техники и сил на Бахмут, чтобы туда тоже стянули больше украинских войск. Но это может стать отвлекающим маневром. Зато оккупанты попытались возобновить наступательные усилия на Север, в Луганскую область, вблизи городов Сватово и Кременная.

Готовы ли ВСУ к новому наступлению врага

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал что основные силы враг сосредоточил на Востоке страны. оккупанты пытаются захватить:

Бахмут,

Угледар,

Авдеевка.

Эти города они сравнивают с землей. Сазонов отметил, что многие россияне есть в Крыму, но дорогу им перерезает Днепр. Однако, по его словам, ВСУ готовы к наступлению. Наши защитники имеют более эффективное вооружение, чем в начале полномасштабного вторжения.