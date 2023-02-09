Новое наступление России на Донбассе уже началось, – Подоляк
В последние недели немало обсуждений идет вокруг повторного наступления россиян. Аналитики утверждают, что оккупанты сосредоточятся на восточном направлении.
Впрочем, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, масштабное наступление россиян уже началось. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Сегодня основные и активные боевые действия происходят в Луганской и Донецкой областях. И они достаточно масштабны.
Когда все ожидали наступления, то это и есть то масштабное наступление, оно уже началось. Хотя можно сказать, что и не заканчивался,
– говорит советник ОП.
Он добавляет, что кремлевский диктатор может бросить на войну 200 или 300 тысяч человек, все эти военные погибнут. Однако для Владимира Путина, как известно, их жизнь не имеет никакой ценности.
Потери врага: последние новости
- Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, защищать нашу родную землю. Только за минувшие сутки военные украинской армии ликвидировали 910 захватчиков. Потери боевой техники противника также стремительно возрастают.
- На фронте гибнут не только мобилизованные россияне, но и высшее руководство. Так, с начала полномасштабной войны в Украине на "концерт Кобзона" уже отправились более 20 русских генералов.
- Очевидно, Путин настроен на любые жертвы ради какого-либо результата в войне с Украиной. Как отмечает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, жизнь россиян для него не имеет значения, поэтому он будет идти в наступление до тех пор, пока в России еще будут оставаться мужчины.