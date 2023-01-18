Жданов назвал 3 сценария и направления нового большого наступления России

Россия может попытаться осуществить новое большое наступление на Украину. Рассматриваются 3 возможных варианта того, на каких направлениях возможно нападение врага зимой – весной 2023 года.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что Путин поставил перед новым "командующим войной" в Украине Герасимовым конкретную задачу.

Обратите внимание Наибольшие угрозы ВСУ на Восточном фронте: Свитан назвал главные направления

Самый худший сценарий нового наступления России

Жданов отметил, что рассматриваются 3 возможных варианта нового большого наступления России зимой – весной текущего года. Первый и самый худший сценарий – это наступление с трех сторон.

Это на Запорожье, Харьков и Киев из Беларуси,

– заявил военный эксперт.

Он уточнил, что возможный вариант как с нападением на Киев, так и на Луцк и Львов. То есть рассматривается также Запад Украины для отрезки поставок оружия из Запада.

Второй и третий сценарии

Военный эксперт рассказал, что согласно второму сценарию россияне могут пойти в наступление на Харьковском и Запорожском направлениях. То есть возможны такие большие клещи для окружения ВСУ.

И третий сценарий – это на одном из направлений – Донецк или Луганск,

– сказал Жданов.

Он не исключает, что также может быть и Запорожская область. И на одном из этих направлений оккупанты могут попытаться осуществить наступательную операцию с целью захвата Донетчины и Луганщины, а также буферной зоны в близлежащих областях.

Жданов сказал, на каких 3 направлениях Россия может пойти в новое большое наступление: смотрите видео

Какие варианты наступления России рассматривают в ISW

Он отметил, что аналитики Института изучения войны (ISW) считают наиболее вероятным вариант с наступлением России в Луганской области. Скорее всего, это может быть от Луганщины, вдоль административной границы Донецкой области на Юг, чтобы окончательно захватить Донецкую область.

Это та задача, которая поставлена сейчас Путиным перед Герасимовым,

– подчеркнул Жданов.

Также, по его словам, в ISW рассматривают сценарий, по которому Россия готовится к отражению контрнаступления ВСУ, чтобы удержать эти территории. То есть говорится о том, что наступления оккупантов может не быть вообще, а наоборот – будет контрнаступление со стороны ВСУ.

В то же время, по мнению аналитиков, сценарий российского наступления на Север маловероятен. Это объясняется тем, что в настоящее время нет необходимой группировки войск в южной части Беларуси.

Что известно об угрозе нового наступления России

В России на регулярной базе происходят кадровые конфигурации посреди высшего военного управления. Причиной этого, конечно, является поражение на фронте. Представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Герасимов получил от Путина дедлайн. Иначе его голова улетит вслед за Суровикиным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что у России будут попытки сделать "крайний рывок" на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте. Украина каждый день готовится к возможному наступлению.

В ГУР отметили, что Россия готовится к продолжительной войне. Там вводятся ограничения выезда мужчин призывного возраста, разрабатываются специальные приказы и предписания по всей вертикали ФСБ, готовится массовая мобилизация.