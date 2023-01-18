Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що Путін поставив перед новим "командувачем війни" в Україні Герасимовим конкретне завдання.

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Найгірший сценарій нового наступу Росії

Жданов зазначив, що розглядаються 3 можливі варіанти нового великого наступу Росії взимку – навесні цього року. Перший і найгірший сценарій – це наступ із трьох боків.

Це на Запоріжжі, на Харків та на Київ із Білорусі,

– заявив військовий експерт.

Він уточнив, що можливий варіант, як із нападом на Київ, так і на Луцьк та Львів. Тобто розглядається також Захід України для відрізання постачань зброї із Заходу.

Другий та третій сценарії

Військовий експерт розповів, що, згідно із другим сценарієм, росіяни можуть піти в наступ на Харківському та Запорізькому напрямках. Тобто можливі такі великі кусачки для оточення ЗСУ.

І третій сценарій – це на одному з напрямків – Донецька або Луганська,

– сказав Жданов.

Він не виключає також, що це може бути й Запорізька область. І на одному з цих напрямків окупанти можуть спробувати здійснити наступальну операцію з метою захоплення Донеччини й Луганщини, а також буферної зони у прилеглих областях.

Жданов сказав, на яких 3 напрямках Росія може піти у новий великий наступ: дивіться відео

Які варіанти наступу Росії розглядають в ISW

Він зауважив, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають найбільш ймовірним варіант із наступом Росії в Луганській області. Найімовірніше, що це може бути від Луганщини, вздовж адміністративної межі Донецької області на Південь, аби остаточно захопити Донецьку область.

Це те завдання, яке поставлено зараз Путіним перед Герасимовим,

– заявив Жданов.

Також, за його словами, в ISW розглядають сценарій, за яким Росія готується до відбиття контрнаступу ЗСУ, щоб втримати ці території. Тобто мовиться про те, що наступу окупантів може не бути взагалі, а навпаки – буде контрнаступ з боку ЗСУ.

Водночас, на думку аналітиків, сценарій російського наступу на Північ є малоймовірним. Це пояснюється тим, що наразі немає необхідного угруповання військ у південній частині Білорусі.

До речі! Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію впродовж наступних 6 місяців. Вона буде спрямована на те, щоб перехопити ініціативу та покласти край низці оперативних успіхів України.

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