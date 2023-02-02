"У России мало шансов, бой начнется уже на границе": насколько ВСУ готовы к новому наступлению

Россия планирует повторение вторжения 24 февраля 2022, но, скорее всего, такой сценарий ей больше не удастся. Украина сейчас гораздо больше подготовлена к российскому наступлению, а мобилизованные россияне – не такие профессионалы, как регулярная армия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в случае нового большого наступления бои начнутся сразу на границе, а не так, как было в 2022 году, когда российская армия смогла свободно пересечь границу.

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Ситуация в 2023 году совершенно противоположна

Военный эксперт отметил, что в нынешнем году Украина более подготовлена к российскому наступлению, поскольку имеет подготовленную мощную армию и сформированные оборонные рубежи на границе.

У нас сформированы войска, у нас сформирована территориальная оборона, большинство военных имеет боевой опыт. Причем в феврале 2022 года мы столкнулись с регулярными вооруженными силами России. Это были наиболее подготовленные, а сегодня – это преимущественно мобилизованные,

– сказал Жданов.

По мнению военного эксперта, это означает, что качество подготовки россиян гораздо ниже, а значит, и шансов у российских войск прорвать границу гораздо меньше.

Олег Жданов отметил, что наступление этого года будет отличаться от того, что Украина сразу даст бой на границе и не позволит вражеским войскам прорваться в Украину.

Военный эксперт рассказал, что дополнительно будет формироваться территориальная оборона среди местных жителей, если наступит кризисная ситуация. В то же время Жданов отметил, что Украина немного потеряла время, потому что нужно было формировать резервную армию.

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По словам Жданова, это отказывались делать аргументируя отсутствием вооружения.

Надо было отмобилизовывать и готовить людей к общевойсковому бою, а потом уже, с поступлением вооружения, формировать части и подразделения,

– сказал Жданов.

По его мнению, сейчас возникла такая необходимость, потому что армия истощена, поэтому нуждается в резервах, чтобы проводить ротацию. Особенно это касается луганского и донецкого оперативных направлений.

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Олег Жданов отметил, что Украина способна отразить атаку россиян с севера и северо-востока при нынешнем количестве российских военных, размещенных на этих направлениях. Если Россия будет прибегать к дополнительным провокациям, Украине нужно будет усиливать их резервами.

Каково должно быть соотношение количества солдат

Не секрет, что количество российских военных превышает количество украинских. В этом случае значительную роль играет оснащенность украинской армии.

"Чем больше будет высокотехнологичного вооружения, тем меньше нам потребуется личного состава для уничтожения врага на нашей территории и перехода в контрнаступление. Железо против мяса всегда побеждало", – сказал Олег Жданов.

Успеет ли приехать вооружение

Военный эксперт уверен, что оружие частично успеет приехать. Ссылаясь на транспортное командование армии США, Жданов рассказал, что первые единицы БМП M2 Bradley уже в Украине.

"Отчасти оно успеет приехать на территорию Украины. Мы не знаем расклад сил и будет ли оно использовано в оборонной операции, организуемой Генеральным штабом. Насколько я понимаю, у нас сил и средств достаточно, но возможно усиление на отдельных участках той техникой, которая будет поступать в Украину", – сказал Жданов.

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