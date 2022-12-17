Возможно новое наступление на Киев: Мусиенко о главной цели россиян

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о возможном новом наступлении россиян со стороны Беларуси или Севера России. оккупанты могут попытаться атаковать новыми группировками украинскую столицу. Но вряд ли эти попытки будут успешными.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он считает, что сейчас враг будет действовать иначе, чем в начале вторжения в Украину.

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Рискованная тактика врага

По мнению аналитика, Россия преследует несколько целей:

первая цель – втянуть Украину в изнурительные бои на Востоке;

"Мы защищаемся от врага, не даем ему пройти нашу эшелонированную оборону. Но нам несколько легче, ведь мы – в обороне, а не атакуем. Поэтому россияне терпят большие потери. Но это истощает и нас, и в этом их задача", – подчеркнул их. Мусиенко.

вторая цель – растягивание фронта для того, чтобы расконцентрировать украинские силы и не давать продолжать как минимум контрнаступательные действия;

"Оккупанты пытаются постоянно маневрировать и консолидировать свои силы на разных направлениях. Это делается для того, чтобы распылять наши силы и растягивать по линии фронта. Однако такая тактика рискована и для войск врага", - отмечает он.

третья цель – создание постоянных источников напряжения, опасностей и рисковых ситуаций – вдоль границы и по разным направлениям. Это тоже расконцентрирует внимание и заставляет продвигаться разными направлениями.

Паниковать не стоит

"Может быть одно ударное направление, откуда россияне попытаются сконцентрировать свои силы – возможно, из Белгородской и Курской областей. И второе – меньшее, вспомогательное – с Востока. Или же с Востока будет стабилизированый, а из Беларуси – вспомогательный удар, для того, чтобы растянуть силы. С Юга меньше вероятность наступления", – считает эксперт.

По его мнению, эти направления угрожающие с точки зрения создания группировок оккупантов. Но основным будет один из них, пока неизвестно, какой именно.

Не стоит думать, что даже такой прогнозируемый, с отсутствующей рациональностью и логикой, несколько примитивный противник повторит свои ошибки и снова пойдет в наступление с разных сторон – из Беларуси, из России и других направлений. В этот раз так не будет,

– заметил Мусиенко.

Однако он уверяет, что паниковать не стоит. У украинской власти и военных есть понимание этой ситуации и угроз, проводится подготовка к тому, чтобы помешать врагу достичь своих планов.

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В течение месяца ситуация может измениться

По прогнозам генерала Валерия Залужного, новое наступление россияне могут начать, вероятнее всего, в феврале следующего года. По более оптимистичному сценарию – в марте. По менее оптимистичным – уже в январе.

По мнению Александра Мусиенко, врагу нужны эти один – два месяца для подготовки. Потому что на сегодняшний день российские войска, проходящие учения в Беларуси, в подавляющем большинстве отправляют на Восток. Но через месяц ситуация может измениться и Россия отдаст приказ останутся этим военным на территории Беларуси.

Сейчас из Белоруссии больше вывозится оружия, чем завозится из России (около 100 танков за предыдущий период было вывезено, а завезли россияне примерно 30 своих). Но опять же все может измениться,

– считает эксперт.

Он рассказал, что сейчас происходит обучение и слаживание мобилизованных, а затем начнется комплектование их техникой.

"От того, какая это будет техника, хватит ли ее, будут ли российские военные должным образом оснащены и экипированы для возможности ведения боевых действий, где будут формироваться ударные группы, будет зависеть дальнейшее развитие событий", – считает военно-политический обозреватель.

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