Уже определено место основного удара российских сил, – полковник ВСУ

По данным британской разведки, после отступления из Херсона армия России не исключает нового прорыва ВСУ. Оккупанты активно готовятся к обороне на левобережье Херсонщины.

Об этом 24 канала рассказал полковник запаса, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские захватчики не теряют надежды изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

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В частности, оккупанты готовятся к наступательной операции на Востоке Украины.

Место основного удара русских сил уже определено. Россияне в последние несколько месяцев пытаются осуществить наступательные действия на линии Донецкого фронта. Это участок более 100 километров – от Угледара до Белогоровки под Лисичанском,

– рассказал Свитан.

Чего ожидать от наступления кафиров в Донецкой области

Военный эксперт добавил, что украинские войска в этом районе сдерживают давление врага, проводя маневровую оборону. Также украинские подразделения в Донецкой области будут усилены частями, которые освободились с правого берега Днепра на Херсонщине.

Я думаю, паритет сил восстановится. Возможно, ВСУ даже перейдут в контрнаступление и на Донецком направлении.

– подчеркнул полковник запаса.

Россия перебросила на восток войска из Херсона

Враг в Донецком направлении усиливает свои части подразделениями, которые сбежали с правого берега Днепра на Херсонщине. В основном, речь идет о морской пехоте, воздушно-десантных войсках, силах спецопераций.

"Там около 15 тысяч человек. Они прошли через Мариуполь, доукомплектовались и вышли на Донецкий фронт", – сообщил военный эксперт.

ВСУ уничтожают укрепление врага в Херсонской области

Что касается ситуации в Херсонской области, то ВСУ уже подошли к Днепру практически по всей линии на правом берегу. Украинские защитники не дают расслабиться сбежавшим на левобережье оккупантам.

Левый берег Херсонской области сейчас простреливает украинская артиллерия. Мы можем доставать артиллерией на глубину до 40 км. Сейчас будем контрбатарейной борьбой выжигать русскую артиллерию и уничтожать все укрепления, которые враг там настроил.

– отметил Свитан.

По его словам, россияне, вероятно, не знают, что артиллерия калибра 155 миллиметров может достигать 40 километров на глубину фронта. А у кафиров 3-я линия обороны расположена на расстоянии максимум 25 километров, поэтому она попадает под огонь ВСУ.

оккупанты готовятся к обороне Крыма

А вышедшие на правый берег Днепра батареи HIMARS уже будут "прожигать" территорию левобережья на глубину до 80 километров.

Если говорить по той части левого берега Днепра, которая напротив Херсона, – это уже практически вход в Крым в районе Перекопа,

– сказал Свитан.

Он добавил, что именно поэтому глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов ставит задачу о том, что нужно закрыть Крым и возвести фортификационные сооружения в районе Перекопа.

Роман Свитан рассказал о планах врага на новую атаку: смотрите видео

Что происходит на фронте: коротко