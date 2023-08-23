"Что с рукой, дед?": ведущая Соляр эпически прошлась по новому видео Путина
Российский диктатор Владимир Путин провел очередное онлайн-собрание, находясь в своем бункере. Что интересно, только за короткий период времени он успел оконфузиться несколько раз.
Один из казусов – проблемы с рукой Путина во время его речи. Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр обратила внимание на этот момент и потролила его прямо в эфире.
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Что "говорила" рука Путина
Президент России настолько увлекся темой еды, что не мог уследить за собственной рукой. Она просто "жила отдельной жизнью". Путин вместе с другими представителями режима вспоминал "рыбные четверги" в Советском Союзе. Мол, России следует подумать над внутренним употреблением рыбной продукции.
Все это время его рука просто прыгала на диктаторском столе.
А что с рукой, дед? Какая-то беда у тебя с ней постоянно,
– потролила Путина Екатерина Соляр.
Она демонстративно в эфире повторила бестолковый жест президента России, чем высмеяла его.
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Совет для Путина от Соляр
Ведущая также отреагировала на идею россиян о "рыбной системе".
"Если рыбы много – возможно, отправить ее нужно в космос, на "Луна-25"? Хотя, возможно, и не нужно вам там народонаселение к рыбе приучать… Потому что сегодня у вас есть море, а завтра – нет. Вы же не знаете, какие вам сюрпризы Буданов готовит", – засмеялась Соляр.
Она поделилась с россиянами рецептом блюда без рыбы.
"Для того чтобы щи "хлебать" – рыба не нужна. Нужен лапоть и котел из-под украинского борща. Достаточно сполоснуть его водой и называть ту воду "щи", а не выливать в кусты", - подытожила ведущая.
Путин оконфузился: последние новости
- На этом же заседании Путин также насмешил мир тем, как не мог найти часы на собственных руках. Курьезный кадр отчетливо виден на видео.
- На саммите БРИКС, к которому Путина якобы подключили онлайн, он заговорил не своим голосом. Скорее всего, включили записанное накануне видео, которое было выдано за "прямой эфир".
- Конечно, это не единственные казусы с диктатором. В июле 2023 года он публично заврался о Крымском мосту.