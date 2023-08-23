"Что с рукой, дед?": ведущая Соляр эпически прошлась по новому видео Путина

Российский диктатор Владимир Путин провел очередное онлайн-собрание, находясь в своем бункере. Что интересно, только за короткий период времени он успел оконфузиться несколько раз.

Один из казусов – проблемы с рукой Путина во время его речи. Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр обратила внимание на этот момент и потролила его прямо в эфире.

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Что "говорила" рука Путина

Президент России настолько увлекся темой еды, что не мог уследить за собственной рукой. Она просто "жила отдельной жизнью". Путин вместе с другими представителями режима вспоминал "рыбные четверги" в Советском Союзе. Мол, России следует подумать над внутренним употреблением рыбной продукции.

Все это время его рука просто прыгала на диктаторском столе.

А что с рукой, дед? Какая-то беда у тебя с ней постоянно,

– потролила Путина Екатерина Соляр.

Она демонстративно в эфире повторила бестолковый жест президента России, чем высмеяла его.

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Совет для Путина от Соляр

Ведущая также отреагировала на идею россиян о "рыбной системе".

"Если рыбы много – возможно, отправить ее нужно в космос, на "Луна-25"? Хотя, возможно, и не нужно вам там народонаселение к рыбе приучать… Потому что сегодня у вас есть море, а завтра – нет. Вы же не знаете, какие вам сюрпризы Буданов готовит", – засмеялась Соляр.

Она поделилась с россиянами рецептом блюда без рыбы.

"Для того чтобы щи "хлебать" – рыба не нужна. Нужен лапоть и котел из-под украинского борща. Достаточно сполоснуть его водой и называть ту воду "щи", а не выливать в кусты", - подытожила ведущая.

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